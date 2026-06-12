New York le bon choix pour la finale, vraiment?

Les plans sur le mythique stade Azetca et ses tribunes vertigineuses ont enchanté les téléspectateurs du monde entier jeudi soir pour le match d'ouverture de la Coupe du monde. Le stade de Mexico City est devenu le premier de l'histoire à accueillir une rencontre lors de trois Coupes du monde différentes, après 1970 et en 1986.
Mais à la différence des deux premières éditions, il n'abritera pas la finale, lui qui a couronné Pelé et Diego Maradona rois du monde du ballon rond. Le comité d'organisation a choisi New York et son stade impersonnel comme lieu pour ce 104e et dernier match et, de l'avis de beaucoup de monde, cela manque un peu de panache. Et vous? Regrettez-vous également que l'un des stades les plus emblématiques de l'histoire du football n'ait pas droit à la finale?
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Suisse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0