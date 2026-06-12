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New York le bon choix pour la finale, vraiment?

La FIFA a choisi le stade Azetca de Mexico pour le match d'ouverture de la Coupe du monde, tandis que la finale se jouera à New York. Regrettez-vous ce choix?
Publié: 06:58 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
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La finale aura lieu au stade d'East Rutherford à côté de New York.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Les plans sur le mythique stade Azetca et ses tribunes vertigineuses ont enchanté les téléspectateurs du monde entier jeudi soir pour le match d'ouverture de la Coupe du monde. Le stade de Mexico City est devenu le premier de l'histoire à accueillir une rencontre lors de trois Coupes du monde différentes, après 1970 et en 1986.

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Mais à la différence des deux premières éditions, il n'abritera pas la finale, lui qui a couronné Pelé et Diego Maradona rois du monde du ballon rond. Le comité d'organisation a choisi New York et son stade impersonnel comme lieu pour ce 104e et dernier match et, de l'avis de beaucoup de monde, cela manque un peu de panache. Et vous? Regrettez-vous également que l'un des stades les plus emblématiques de l'histoire du football n'ait pas droit à la finale?

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
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Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
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0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
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Écosse
Écosse
0
0
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Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
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2
Paraguay
Paraguay
0
0
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3
Australie
Australie
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Turquie
Turquie
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Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
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Curaçao
Curaçao
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Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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Equateur
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Playoffs
Groupe F
Équipe
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Pays-Bas
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Japon
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0
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Suède
Suède
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4
Tunisie
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Playoffs
Groupe G
Équipe
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Belgique
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0
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2
Egypte
Egypte
0
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Iran
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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Playoffs
Groupe H
Équipe
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1
Espagne
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0
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2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
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Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
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0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
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2
Sénégal
Sénégal
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0
0
3
Irak
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Norvège
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Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
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1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
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0
0
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3
Autriche
Autriche
0
0
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Jordanie
Jordanie
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Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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0
0
0
Playoffs
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