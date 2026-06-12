Découvrez le camp de base de luxe de la Nati à San Diego

Murat Yakin et son staff ont choisi San Diego comme camp de base pour la Nati lors de la Coupe du monde 2026. Voici où logent Granit Xhaka & Co lors de la compétition qui démarre ce samedi.

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C'est le grand jour pour l'équipe de Susise qui affrontera le Qatar ce samedi soir (21h00, en direct sur Blick). Depuis son arrivée sur le sol américain, la Nati loge son camp de base de luxe.

San Diego est en effe devenu le lieu de travail, de retraite et de vie de la troupe de Murat Yakin pour toute la durée de la Coupe du monde de football. Après un examen approfondi, l’ASF et le staff technique avaient délibérément opté pour un site alliant calme, concentration et professionnalisme maximal.

En décembre 2025, une délégation de l’ASF conduite par le sélectionneur Murat Yakin, et accompagnée par Blick, a visité cinq sites hôteliers et d’entraînement potentiels en Californie. Le choix s’est finalement porté sur un hôtel situé dans l’arrière-pays de San Diego. Les critères déterminants ont été l’isolement, les excellentes conditions d’entraînement, la courte distance jusqu’au centre d’entraînement de la San Diego Jewish Academy – à seulement huit minutes en voiture – ainsi que la proximité de l’aéroport international.

San Diego, idéal pour la concentration

«Une Coupe du monde représente un immense défi, tant sur le plan mental que physique. Nous voulions un lieu où nous puissions nous ressourcer, nous entraîner dans des conditions optimales et nous concentrer pleinement sur nos tâches. San Diego nous offre exactement cet environnement», avait expliqué le sélectionneur national Murat Yakin au moment de porter son choix sur le Fairmont Grand Del Mar.

«Pour moi, la concentration et un fort esprit d’équipe sont essentiels. Ce camp de base nous permet de continuer à grandir ensemble en tant qu’équipe et d’aborder chaque match dans les meilleures conditions», souligne le technicien.

La Nati disputera ses matches de Coupe du monde à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Les déplacements pour les rencontres contre le Qatar à San Francisco et contre le Canada à Vancouver se feront en avion. Pour le match à Los Angeles contre la Bosnie-Herzégovine, vainqueur des barrages européens, l’équipe se rendra sur place en bus.