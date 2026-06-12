Même dans le monde effréné de la Formule 1, la Coupe du monde de football est un sujet d'actualité. Seuls quatre pilotes ne sont pas liés au Mondial 2026: Bottas (Finlande), Albon (Thaïlande), Leclerc (Monaco) et le leader du championnat Antonelli (Italie).

Les pronostics des pilotes de Formule 1 pour le Mondial

Les pronostics des pilotes de Formule 1 pour le Mondial

Roger Benoit, Barcelona

La star de Mercedes, Kimi Antonelli, souffre de la troisième absence consécutive de l’Italie à une Coupe du monde: «Je suivrai quand même quelques matches. Et cette fois, je vais soutenir l’Argentine! Je suis un grand fan de Messi.» Un avis partagé par le véritable Argentin du paddock, Franco Colapinto, pilote Alpine originaire de Buenos Aires.

Un Mexicain mise sur le Brésil

Fait étonnant, Sergio Pérez ne croit pas à un sacre de son pays natal, le Mexique, et voit plutôt le Brésil aller loin dans le tournoi. Un choix également assumé par Gabriel Bortoleto, futur pilote Audi: «Je suis davantage passionné de tennis, mais je dois quand même dire le Brésil, sinon je vais avoir des problèmes en rentrant chez moi!»

Son coéquipier Nico Hülkenberg a, lui, préféré plaisanter: « La Suisse. Bien sûr que non, l’Allemagne va gagner.» Charles Leclerc, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Isack Hadjar misent quant à eux sur la France. Carlos Sainz et Fernando Alonso croient aux chances de l’Espagne.

La grosse cote pour Oscar Piastri

Pour Max Verstappen, fervent supporter du PSV Eindhoven, récemment sacré champion avec 19 points d’avance sur Feyenoord, le choix est évident: «Les Pays-Bas peuvent aller au bout cette fois-ci!»

George Russell, Oliver Bearman et Arvid Lindblad partagent le même optimisme pour l’Angleterre. Lewis Hamilton, lui, hésite encore: «L’Angleterre ou le Brésil.» Quant à Oscar Piastri, son cœur penche naturellement pour l’Australie. Et les parieurs y voient une belle opportunité: une mise de 10 francs sur les Socceroos pour une qualification en huitièmes de finale pourrait rapporter environ 50 francs.