DE
FR

De nombreux chauvins
Les pronostics des pilotes de Formule 1 pour le Mondial

Même dans le monde effréné de la Formule 1, la Coupe du monde de football est un sujet d'actualité. Seuls quatre pilotes ne sont pas liés au Mondial 2026: Bottas (Finlande), Albon (Thaïlande), Leclerc (Monaco) et le leader du championnat Antonelli (Italie).
Publié: il y a 34 minutes
1/8
La Formule 1 est elle aussi en pleine fièvre du football.
Photo: imago/HochZwei
Roger Benoit, Barcelona

La star de Mercedes, Kimi Antonelli, souffre de la troisième absence consécutive de l’Italie à une Coupe du monde: «Je suivrai quand même quelques matches. Et cette fois, je vais soutenir l’Argentine! Je suis un grand fan de Messi.» Un avis partagé par le véritable Argentin du paddock, Franco Colapinto, pilote Alpine originaire de Buenos Aires.

Un Mexicain mise sur le Brésil

Fait étonnant, Sergio Pérez ne croit pas à un sacre de son pays natal, le Mexique, et voit plutôt le Brésil aller loin dans le tournoi. Un choix également assumé par Gabriel Bortoleto, futur pilote Audi: «Je suis davantage passionné de tennis, mais je dois quand même dire le Brésil, sinon je vais avoir des problèmes en rentrant chez moi!»

À lire aussi
Fernando Alonso pourrait vivre sa dernière course à Barcelone
«Probablement»
Fernando Alonso pourrait vivre sa dernière course à Barcelone
Max Verstappen pourrait quitter Red Bull avant la fin de son contrat
Exclusif
Clauses et options
Max Verstappen pourrait quitter Red Bull avant la fin de son contrat

Son coéquipier Nico Hülkenberg a, lui, préféré plaisanter: « La Suisse. Bien sûr que non, l’Allemagne va gagner.» Charles Leclerc, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Isack Hadjar misent quant à eux sur la France. Carlos Sainz et Fernando Alonso croient aux chances de l’Espagne.

La grosse cote pour Oscar Piastri

Pour Max Verstappen, fervent supporter du PSV Eindhoven, récemment sacré champion avec 19 points d’avance sur Feyenoord, le choix est évident: «Les Pays-Bas peuvent aller au bout cette fois-ci!»

George Russell, Oliver Bearman et Arvid Lindblad partagent le même optimisme pour l’Angleterre. Lewis Hamilton, lui, hésite encore: «L’Angleterre ou le Brésil.» Quant à Oscar Piastri, son cœur penche naturellement pour l’Australie. Et les parieurs y voient une belle opportunité: une mise de 10 francs sur les Socceroos pour une qualification en huitièmes de finale pourrait rapporter environ 50 francs.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus