Le «nouveau Cruyff» mise sur la France championne du monde

Le Néerlandais Rafael van der Vaart ne croit pas à une victoire des Pays-Bas lors du Mondial 2026. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid pense que la France va triompher, tandis que le statisticien pronostique l'Espagne.

Blick Sportdesk

Rafael van der Vaart, vice-champion du monde en 2010 avec les Pays-Bas, a un avis bien tranché sur le favori de la Coupe du monde 2026: la France! «Je pense que c'est l'équipe la plus forte. La sélection néerlandaise atteindra le dernier carré et le reste ne m'importe peu», explique-t-il dans une interview accordée à la plate-forme d'information roumaine GSP. Van der Vaart, auteur de 25 réussites en 109 rencontres avec les «Oranje», ne croit donc pas à un triomphe de ses compatriotes, demi-finalistes du dernier Euro.

Les statisticiens non plus. Selon Opta, la troupe de Ronald Koeman, qui affrontera le Japon, la Suède et la Tunisie dans le groupe F, n'est que la 8e sélection à avoir le plus de chance de triompher (3,58%). La France est deuxième de ce classement (12,30%) , derrière l'Espagne (15,88%). Le podium est complété par l'Angleterre (11,12%), tandis que les champions du monde argentins occupent la quatrième place (10,26%). La Suisse n'est que 13e (1,68%), derrière des pays comme la Norvège (3,38%), le Maroc (1,71%), la Colombie (2,22%) ou la Belgique (2,41%).

L'ancien milieu offensif du Real Madrid, de Tottenham et de Hambourg était surnommé, au début de sa carrière, le «nouveau Cruyff». En 2003, il est devenu le premier Golden Boy d'Europe, devançant des stars comme Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. Mais il n'était pas parvenu à aider les Pays-Bas à remporter un trophée. «Durant l'Euro 2008 (ndlr: en Suisse et en Autriche), j'ai pris tellement de plaisir à jouer que j'aurais pu rester sur le terrain pendant six heures sans me fatiguer. A cette époque, je pensais que nous étions très bons, mais nous n'avons pas atteint la finale. Nous y sommes parvenus deux ans plus tard, à la Coupe du monde, même si nous ne jouions pas aussi bien, on n'arrivait pas à nous battre.» A part Andrés Iniesta. L'Espagne avait dû attendre la 116e minute pour accéder au toit du monde.