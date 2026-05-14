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L'incertitude règne
A un mois de la Coupe du monde, l'Iran n'a toujours pas reçu de visa

L'équipe d'Iran n'a toujours pas reçu de visas pour les Etats-Unis, quelques semaines seulement avant le début de la Coupe du monde. La FIFA assure que l'Iran jouera comme prévu, mais des tensions diplomatiques compliquent la situation.
Publié: il y a 38 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Les joueurs doivent se rendre à Ankara pour y être soumis à une prise d'empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le chef de la Fédération iranienne de football a déclaré jeudi qu'aucun visa n'avait encore été délivré à son équipe nationale pour se rendre aux Etats-Unis afin de participer à la Coupe du monde 2026. La participation de l'Iran au tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet, reste entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

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«Nous aurons demain ou après-demain une réunion décisive avec la FIFA. Elle doit nous fournir des garanties, car le problème des visas n'est toujours pas réglé», a indiqué le président de la Fédération, Mehdi Taj, cité par l'agence Irna. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé que l'Iran disputerait comme prévu ses matches du Mondial aux Etats-Unis.

Aucun visa délivré

«Nous n'avons reçu aucun compte rendu de l'autre partie concernant les personnes ayant obtenu des visas. Aucun visa n'a encore été délivré», a ajouté Mehdi Taj. Téhéran et Washington n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980, à la suite de la crise des otages à l'ambassade américaine.

Selon Mehdi Taj, les joueurs doivent se rendre dans la capitale turque, Ankara, pour y être soumis à une prise d'empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa. «Nous n'avons rien à voir avec l'Amérique. Nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde et c'est à la FIFA qu'il revient de l'organiser», a-t-il déclaré.

De son côté, un ministre iranien a indiqué que «le pays hôte ne peut instrumentaliser des différends politiques, des sanctions ou ses propres décisions unilatérales de politique intérieure» pour empêcher une sélection d'assister au Mondial.

La crédibilité de la compétition est en jeu

«Si (la FIFA) ne peut garantir que toutes les équipes qualifiées, y compris l'Iran, puissent entrer sur le territoire du pays hôte sans discrimination ni restriction (...), la crédibilité même de la Coupe du Monde sera compromise», a écrit sur X le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi.

L'Iran a tenu mercredi une cérémonie d'adieu pour sa sélection nationale de football, avant son départ pour le Mondial 2026 coorganisé conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. La Team Melli, qui doit être basée à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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