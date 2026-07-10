La France a-t-elle été avantagée sur le 1-0 contre le Maroc?

Éliminé par la France (2-0) en quart de finale, le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi a salué une «très bonne équipe». Mais il a glissé un doute sur le but de Mbappé, précédé d'une potentielle irrégularité de Rabiot: «Il y a une main.»

Beau joueur dans la défaite. Éliminé en quart de finale de la Coupe du monde par la France (2-0), jeudi soir au Gillette Stadium de Foxborough, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi n'a pas cherché d'excuses. Quatre ans après la demi-finale perdue au Qatar sur le même score, ses Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à renverser l'histoire. Au micro de beIN SPORTS, le technicien a d'abord salué l'adversaire: «Il faut reconnaître qu'on a joué contre une très bonne équipe.»

Lucide, Ouahbi a admis que son équipe «a beaucoup souffert» en première période, maintenue en vie par un Yassine Bounou étincelant, auteur notamment d'un arrêt décisif sur le penalty de Kylian Mbappé. Le sélectionneur a toutefois relevé le mieux affiché après la pause: meilleure défense, plus de sérénité avec le ballon, le sentiment d'avoir été «beaucoup mieux à un moment». Pas de quoi renverser la logique d'une rencontre largement dominée par les Bleus, mais de quoi nourrir un regret.

«Il y a une main»

Car il y a ce but. L'ouverture du score de Mbappé (60e), un tir enroulé magnifique depuis l'entrée de la surface, a laissé un doute dans l'esprit du sélectionneur. À l'origine de l'action, une main d'Adrien Rabiot sur le ballon récupéré, juste avant la passe qui a lancé le capitaine tricolore. «Il y a une main», a lâché Ouahbi, prudent: «Je ne sais pas si elle doit être sifflée ou pas.» Ni réquisitoire, ni accusation frontale: juste un homme qui pointe un fait de match.

Le but a bel et bien été accordé, et plusieurs observateurs ont jugé la réalisation valable, le contact avec la main de Rabiot paraissant involontaire et pas passible d'une annulation. Reste que la séquence a enflammé les réseaux et relancé le débat sur l'arbitrage de ce Mondial, quelques jours après les récriminations de l'Égypte, battue par l'Argentine. Pour le Maroc, l'aventure s'arrête là, avec la frustration d'être tombé sur plus fort - et sur un fait de jeu litigieux. Mais aussi la fierté d'un parcours qui installe un peu plus les Lions de l'Atlas parmi les grandes nations.