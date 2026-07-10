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«Il y a une main»
La France a-t-elle été avantagée sur le 1-0 contre le Maroc?

Éliminé par la France (2-0) en quart de finale, le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi a salué une «très bonne équipe». Mais il a glissé un doute sur le but de Mbappé, précédé d'une potentielle irrégularité de Rabiot: «Il y a une main.»
Publié: 05:23 heures
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Le jeu aurait-il dû être arrêté après cette main?
Photo: Getty Images

Beau joueur dans la défaite. Éliminé en quart de finale de la Coupe du monde par la France (2-0), jeudi soir au Gillette Stadium de Foxborough, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi n'a pas cherché d'excuses. Quatre ans après la demi-finale perdue au Qatar sur le même score, ses Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à renverser l'histoire. Au micro de beIN SPORTS, le technicien a d'abord salué l'adversaire: «Il faut reconnaître qu'on a joué contre une très bonne équipe.»

Lucide, Ouahbi a admis que son équipe «a beaucoup souffert» en première période, maintenue en vie par un Yassine Bounou étincelant, auteur notamment d'un arrêt décisif sur le penalty de Kylian Mbappé. Le sélectionneur a toutefois relevé le mieux affiché après la pause: meilleure défense, plus de sérénité avec le ballon, le sentiment d'avoir été «beaucoup mieux à un moment». Pas de quoi renverser la logique d'une rencontre largement dominée par les Bleus, mais de quoi nourrir un regret.

«Il y a une main»

Car il y a ce but. L'ouverture du score de Mbappé (60e), un tir enroulé magnifique depuis l'entrée de la surface, a laissé un doute dans l'esprit du sélectionneur. À l'origine de l'action, une main d'Adrien Rabiot sur le ballon récupéré, juste avant la passe qui a lancé le capitaine tricolore. «Il y a une main», a lâché Ouahbi, prudent: «Je ne sais pas si elle doit être sifflée ou pas.» Ni réquisitoire, ni accusation frontale: juste un homme qui pointe un fait de match.

Le but a bel et bien été accordé, et plusieurs observateurs ont jugé la réalisation valable, le contact avec la main de Rabiot paraissant involontaire et pas passible d'une annulation. Reste que la séquence a enflammé les réseaux et relancé le débat sur l'arbitrage de ce Mondial, quelques jours après les récriminations de l'Égypte, battue par l'Argentine. Pour le Maroc, l'aventure s'arrête là, avec la frustration d'être tombé sur plus fort - et sur un fait de jeu litigieux. Mais aussi la fierté d'un parcours qui installe un peu plus les Lions de l'Atlas parmi les grandes nations.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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