«Erling Haaland est le meilleur buteur du monde»

Discret, pour ne pas dire invisible, pendant toute la durée du seizième de finale de la Norvège face à la Côte d'Ivoire, Erling Haaland n'a eu besoin que d'un ballon pour offrir la victoire (2-1) à son équipe. Un tueur (d'éléphants) à sang-froid.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sur les 70'000 spectateurs du massif stade de Dallas, beaucoup n'avaient acheté leur très cher ticket d'entrée que pour lui. Ovationné par l'immense majorité du stade dès l'échauffement et au moment où son visage est apparu sur l'écran géant, Erling Braut Haaland est resté très discret pendant le match face à la Côte d'Ivoire, n'influant pas du tout sur la rencontre, mis à part avec une vague occasion à la 41e. Ce n'est même pas qu'il était maladroit, c'est simplement qu'il était absent des débats pour le plus grand malheur des supporters neutres, qui espéraient le voir briller.

Jusqu'à la 86e minute, l'avant-centre norvégien était frustré, privé de ballons par une défense ivoirienne attentive et très solide. D'habitude, il gagne le défi physique, épuisant ses adversaires petit à petit à force de leur mettre des coups et de les dominer dans l'impact. Les deux défenseurs ivoiriens Odilon Kossounou et Emmanuel Agbadou avaient cependant énormément de répondant ce mardi, les deux hommes dépassant les 190 centimètres, tout en sachant se montrer dur dans les duels.

Le geste juste, dans le bon timing

Eteint, Erling Haaland? Jusqu'à la 86e minute, oui. Et puis, comme souvent avec le buteur en série, une seule occasion a suffi. Son coéquipier Patrick Berg a débordé côté droit et l'avant-centre a su s'extraire du marquage de ses deux costauds surveillants, se retrouvant seul face au but vide. Un démarquage parfait, un centre de Patrick Berg qui l'était tout autant et il n'y avait plus pour l'attaquant qu'à mettre son pied en opposition, sans vraiment frapper. Le geste était tout simple, sans fioriture inutile, tout simplement dans le bon timing, et la Norvège pouvait s'imposer dans cette partie grâce à son avant-centre, à l'efficacité plus que létale. Une vraie occasion, un but, voilà qui s'appelle se montrer un vrai tueur d'éléphants (ce qui est très mal dans la vraie vie). Grâce à ce but, la Norvège se qualifie donc pour les huitièmes, où un immense défi l'attend désormais face au Brésil.

Avec déjà cinq réalisations en trois matches dans ce Mondial (il est resté sur le banc tout lematch face à la France), Erling Haaland confirme un état de forme exceptionnel, avec des statistiques qui semblent irréelles. Depuis octobre 2024, il a marqué lors de chacun des matches officiels qu'il disputé avec la Norvège, soit une série impressionnante... de 28 buts en 15 rencontres! Des chiffres qui impressionnent forcément son sélectionneur Stale Solbakken.

«Je pense que c'est le meilleur buteur du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus», a lancé le technicien norvégien en conférence de presse. «Aujourd'hui, il n'a pas été très impliqué dans le jeu. Mais il a marqué le but de la victoire. Il est hors du commun.»

Et en plus, il défend!

L'influence de son avant-centre ne se résume d'ailleurs pas à ses statistiques, assure son coach. «La présence d'un joueur comme lui apporte une certaine sérénité, une forme de sang-froid à toute l'équipe», a-t-il expliqué. «Je pense aussi qu'il est très sous-estimé dans sa capacité à conserver le ballon. Aujourd'hui, il n'en a pas perdu un seul. Cela apporte énormément à l'équipe.»

Le sélectionneur norvégien a également souligné l'investissement défensif de sa vedette, qui n'a pas hésité ce mardi à Dallas, comme toujours d'ailleurs, à multiplier les replis pour aider ses partenaires. «Je sais qu'il est fier de jouer pour son pays, mais il sait aussi que cette équipe fonctionne collectivement et qu'il a besoin du travail de ses coéquipiers pour recevoir de bons ballons.» Comme sur le 2-1, précisément. Sans le débordement de Patrick Berg, pas de goal. Mais sans la vista d'Erling Haaland à la réception non plus. «Marquer cinq buts en trois matches de Coupe du monde avec un petit pays comme la Norvège, c'est extraordinaire. Je ne l'échangerais contre personne», assure son coach.

Le Brésil? Le borné Stale Solbakken ne veut toujours pas en parler

Grâce à ce succès, la Norvège décroche la première victoire de son histoire dans un match à élimination directe en Coupe du monde. Un exploit que Stale Solbakken préfère savourer avant de penser au prochain obstacle, fidèle à une philosophie déjà exprimée en avant-match. «Le Brésil est favori, nous le savons. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler du Brésil. Aujourd'hui, il s'agit de nous et de ce que nous venons d'accomplir.»

Il ne veut pas parler du Brésil avant le match et ne veut pas non plus en parler après. Il faudra cependant bien aborder le sujet dans les jours à venir...