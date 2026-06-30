En cas de succès face à la Côte d'Ivoire ce mardi à Dallas, la Norvège affronterait le Brésil en 8es de finale de la Coupe du monde. Mais le sélectionneur Stale Solbakken ne veut surtout pas en entendre parler.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Stale Solbakken faisait partie de la fameuse équipe de Norvège de 1998, qui est pour le pays des Vikings l'équivalent de 1994 pour la Suisse: un souvenir éternel. Cette année-là, en France, la Norvège avec ses stars Tore Andre Flo, Kjetil Andre Rekdal, Stig Inge Bjørnebye et Henning Berg, avait notamment battu le Brésil et avait atteint les huitièmes de finale, où elle avait chuté face à l'Italie. Depuis, jamais les Norvégiens n'ont retrouvé ce niveau.

Mais voilà qu'une nouvelle génération en or s'est imposée, emmenée par Martin Odegaard et Erling Haaland. Qualifiés pour ce tournoi nord-américain en ayant devancé l'Italie, les Vikings ont facilement atteint les seizièmes, où ils défient la Côte d'Ivoire ce mardi à Dallas. C'est peu dire que Stale Solbakken s'attend à un immense défi. Et il est hors de question d'évoquer déjà d'éventuelles retrouvailles avec le Brésil en huitièmes. Mais vraiment hors de question!

La Côte d'Ivoire, rien que la Côte d'Ivoire

«Le Brésil? Ce n'est pas le moment d'en parler, merci», a-t-il évacué sèchement lorsqu'un reporter l'a lancé sur le sujet, la Seleçao venant de battre le Japon, en pleine conférence de presse du coach norvégien. Et comme le tableau est déjà tracé, l'affiche potentielle des 8es est déjà connue... Relancé, le coach a de nouveau botté en touche. «On joue la Côte d'Ivoire.» Un dernier journaliste a eu plus de chance, Stale Solbakken ne voulant tout de même pas aller jusqu'à être suspecté d'impolitesse. «Je suis d'accord de vous parler du match de 1998, parce que j'y étais. C'était un match très important pour le football norvégien, qui est entré dans l'histoire. Beaucoup de monde s'en souvient: les joueurs, les supporters, les journalistes», a-t-il répondu, avant de clore le sujet et de parler plus longuement, heureusement, de la Côte d'Ivoire, un adversaire redoutable.

Un match très équilibré, sans aucun doute

«Ils ont un très bon équilibre au milieu de terrain, avec un meneur de jeu, un joueur capable de se projeter et un élément plus stabilisateur», a-t-il expliqué. «Ils possèdent aussi deux excellents ailiers, un attaquant capable de conserver le ballon dos au but comme de prendre la profondeur, ainsi que deux véritables colosses en défense centrale.» Le Norvégien s'attend à un match très équilibré. «Sincèrement, je pense que nous sommes deux équipes différentes, mais avec un niveau assez similaire. Ca se jouera à peu de choses. Il faudra un peu de chance aussi, sans doute. Elle fait partie du jeu.»

Et concernant la fraîcheur physique? Match nul là aussi. «Ils avaient un jour de récupération de plus que nous, mais nous avons fait tourner contre la France. Désormais, nous sommes sur un pied d'égalité sur le plan physique, qui est selon moi l'une de leurs plus grandes forces.» Place à la grande bataille du Texas!