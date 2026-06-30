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La Norvège reste calme
«Le Brésil? Ce n'est pas le moment d'en parler, merci»

En cas de succès face à la Côte d'Ivoire ce mardi à Dallas, la Norvège affronterait le Brésil en 8es de finale de la Coupe du monde. Mais le sélectionneur Stale Solbakken ne veut surtout pas en entendre parler.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Stale Solbakken est concentré sur la Côte d'Ivoire, un défi suffisamment compliqué pour l'instant.
Photo: Getty Images
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Stale Solbakken faisait partie de la fameuse équipe de Norvège de 1998, qui est pour le pays des Vikings l'équivalent de 1994 pour la Suisse: un souvenir éternel. Cette année-là, en France, la Norvège avec ses stars Tore Andre Flo, Kjetil Andre Rekdal, Stig Inge Bjørnebye et Henning Berg, avait notamment battu le Brésil et avait atteint les huitièmes de finale, où elle avait chuté face à l'Italie. Depuis, jamais les Norvégiens n'ont retrouvé ce niveau.

Mais voilà qu'une nouvelle génération en or s'est imposée, emmenée par Martin Odegaard et Erling Haaland. Qualifiés pour ce tournoi nord-américain en ayant devancé l'Italie, les Vikings ont facilement atteint les seizièmes, où ils défient la Côte d'Ivoire ce mardi à Dallas. C'est peu dire que Stale Solbakken s'attend à un immense défi. Et il est hors de question d'évoquer déjà d'éventuelles retrouvailles avec le Brésil en huitièmes. Mais vraiment hors de question!

La Côte d'Ivoire, rien que la Côte d'Ivoire

«Le Brésil? Ce n'est pas le moment d'en parler, merci», a-t-il évacué sèchement lorsqu'un reporter l'a lancé sur le sujet, la Seleçao venant de battre le Japon, en pleine conférence de presse du coach norvégien. Et comme le tableau est déjà tracé, l'affiche potentielle des 8es est déjà connue... Relancé, le coach a de nouveau botté en touche. «On joue la Côte d'Ivoire.» Un dernier journaliste a eu plus de chance, Stale Solbakken ne voulant tout de même pas aller jusqu'à être suspecté d'impolitesse. «Je suis d'accord de vous parler du match de 1998, parce que j'y étais. C'était un match très important pour le football norvégien, qui est entré dans l'histoire. Beaucoup de monde s'en souvient: les joueurs, les supporters, les journalistes», a-t-il répondu, avant de clore le sujet et de parler plus longuement, heureusement, de la Côte d'Ivoire, un adversaire redoutable.

Un match très équilibré, sans aucun doute

«Ils ont un très bon équilibre au milieu de terrain, avec un meneur de jeu, un joueur capable de se projeter et un élément plus stabilisateur», a-t-il expliqué. «Ils possèdent aussi deux excellents ailiers, un attaquant capable de conserver le ballon dos au but comme de prendre la profondeur, ainsi que deux véritables colosses en défense centrale.» Le Norvégien s'attend à un match très équilibré. «Sincèrement, je pense que nous sommes deux équipes différentes, mais avec un niveau assez similaire. Ca se jouera à peu de choses. Il faudra un peu de chance aussi, sans doute. Elle fait partie du jeu.»

Et concernant la fraîcheur physique? Match nul là aussi. «Ils avaient un jour de récupération de plus que nous, mais nous avons fait tourner contre la France. Désormais, nous sommes sur un pied d'égalité sur le plan physique, qui est selon moi l'une de leurs plus grandes forces.» Place à la grande bataille du Texas!

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
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