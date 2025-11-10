Dernière mise à jour: il y a 45 minutes

L'équipe de Suisse disputera ce rassemblement de novembre sans Vincent Sierro. Le joueur d'Al-Shabab a contracté une douleur au mollet et a dû quitter ses coéquipiers. Mais un Romand peut en cacher un autre.

Vincent Sierro forfait pour la Suède et le Kosovo

Vincent Sierro ne va pas jouer avec la Nati cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Ce lundi, les joueurs de l'équipe de Suisse sont arrivés à Lausanne «avec une énergie positive». Le but à la fin de ce rassemblement? Avoir décroché son ticket pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Des matches face à la Suède (samedi à Genève) et au Kosovo (mardi 18 novembre à Pristina) sont au programme de la troupe de Murat Yakin.

Une formation qui va devoir faire sans Vincent Sierro. Le Valaisan a en effet dû jeter l'éponge ce lundi soir. «La raison en est une blessure au mollet qui a été diagnostiquée lundi après-midi lors d'un examen médical», explique l'ASF dans un communiqué. À peine arrivé, le milieu de terrain est déjà reparti en direction de l'Arabie saoudite, dans son club d'Al-Shabab, afin de se faire soigner.

C'est un nouveau coup dur pour Murat Yakin, qui a déjà perdu Remo Freuler sur blessure pour ce rassemblement. Qui prendra place au milieu de terrain aux côtés de Granit Xhaka? «Murat va trouver une solution. Cela peut être Djibril Sow, Vincent Sierro, Michel Aebischer... Ou pourquoi pas Johan Manzambi, vu ce qu'il montre avec son club?», avait répondu Pierluigi Tami en milieu d'après-midi. Le nom de Vincent Sierro, lui, peut être tracé.

Le Valaisan est remplacé par Becir Omeragic, défenseur de Montpellier, qui rejoint la Nati ce lundi soir.