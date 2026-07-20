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Cigare et lunettes de soleil
Lamine Yamal célèbre son sacre mondial à sa façon

Après sa victoire à la Coupe du monde, Lamine Yamal pose aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino. Le jeune joueur semble apprécier cette attention et se met en avant sur les réseaux sociaux.
Publié: il y a 37 minutes
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Lamine Yamal pose avec le trophée de la Coupe du monde.
Photo: FIFA via Getty Images
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Carlo Steiner

Lamine Yamal n'a pas totalement répondu aux immenses attentes placées en lui durant cette Coupe du monde. La pépite du Barça, encore gênée par une blessure à la cuisse jusqu'à peu avant le tournoi, n'a été impliquée que sur deux buts dans le tournoi.

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Mais au final, cela importe peu pour le jeune Espagnol. Avant même de fêter ses 20 ans, il ajoute un titre de champion du monde à son sacre européen de 2024. Peu importe alors qu’il affiche dix buts et quatre passes décisives comme Kylian Mbappé, ou un but et une passe décisive. Car au football, le collectif passe toujours avant les performances individuelles.

C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Kylian Mbappé lors de son interview sur la pelouse après la petite finale, malgré son record de buts en Coupe du monde: «Je préférerais ne pas être le meilleur buteur de la Coupe du monde et disputer la finale à la place.» Lamine Yamal, lui, ne s'est pas contenté de jouer cette finale, il l'a remportée.

Mise en scène sur les réseaux sociaux

Le nouveau champion du monde affiche donc une sérénité totale après ce sacre. Les mauvaises langues diront même que l'équipe, véritable force de l'Espagne durant cette Coupe du monde, passe parfois au second plan. Lunettes de soleil sur le nez, selfie avec sa petite amie Inés Garcia, poignée de main avec le président de la FIFA Gianni Infantino, puis cigare de la victoire dans un ascenseur avec un sac Gucci: Lamine Yamal soigne son image.

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Il partage également plusieurs clichés avec son petit frère Keyne, devenu viral grâce à ses adorables célébrations dans les tribunes pendant la Coupe du monde. À seulement 19 ans, l'Espagnol maîtrise déjà parfaitement les codes des réseaux sociaux.

Ce style de vie glamour lui vaut toutefois régulièrement des critiques. Il avait notamment été la cible d'un véritable shitstorm après sa mystérieuse fête d'anniversaire XXL, lors de laquelle il aurait sélectionné ses invitées selon la taille de leur poitrine et fait appel à des personnes de petite taille pour divertir les convives.

Sur le plan sportif aussi, beaucoup ont estimé que son tournoi était décevant. Une critique qui paraît désormais bien secondaire depuis qu'il est devenu champion du monde.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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