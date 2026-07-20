Après sa victoire à la Coupe du monde, Lamine Yamal pose aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino. Le jeune joueur semble apprécier cette attention et se met en avant sur les réseaux sociaux.

Carlo Steiner

Lamine Yamal n'a pas totalement répondu aux immenses attentes placées en lui durant cette Coupe du monde. La pépite du Barça, encore gênée par une blessure à la cuisse jusqu'à peu avant le tournoi, n'a été impliquée que sur deux buts dans le tournoi.

Mais au final, cela importe peu pour le jeune Espagnol. Avant même de fêter ses 20 ans, il ajoute un titre de champion du monde à son sacre européen de 2024. Peu importe alors qu’il affiche dix buts et quatre passes décisives comme Kylian Mbappé, ou un but et une passe décisive. Car au football, le collectif passe toujours avant les performances individuelles.

C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Kylian Mbappé lors de son interview sur la pelouse après la petite finale, malgré son record de buts en Coupe du monde: «Je préférerais ne pas être le meilleur buteur de la Coupe du monde et disputer la finale à la place.» Lamine Yamal, lui, ne s'est pas contenté de jouer cette finale, il l'a remportée.

Mise en scène sur les réseaux sociaux

Le nouveau champion du monde affiche donc une sérénité totale après ce sacre. Les mauvaises langues diront même que l'équipe, véritable force de l'Espagne durant cette Coupe du monde, passe parfois au second plan. Lunettes de soleil sur le nez, selfie avec sa petite amie Inés Garcia, poignée de main avec le président de la FIFA Gianni Infantino, puis cigare de la victoire dans un ascenseur avec un sac Gucci: Lamine Yamal soigne son image.

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Il partage également plusieurs clichés avec son petit frère Keyne, devenu viral grâce à ses adorables célébrations dans les tribunes pendant la Coupe du monde. À seulement 19 ans, l'Espagnol maîtrise déjà parfaitement les codes des réseaux sociaux.

Ce style de vie glamour lui vaut toutefois régulièrement des critiques. Il avait notamment été la cible d'un véritable shitstorm après sa mystérieuse fête d'anniversaire XXL, lors de laquelle il aurait sélectionné ses invitées selon la taille de leur poitrine et fait appel à des personnes de petite taille pour divertir les convives.

Sur le plan sportif aussi, beaucoup ont estimé que son tournoi était décevant. Une critique qui paraît désormais bien secondaire depuis qu'il est devenu champion du monde.