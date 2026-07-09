La femme politique paraguayenne Celeste Amarilla suscite encore l'indignation. Après avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, elle s'en prend à nouveau à la superstar française lors d'une séance du Sénat.

Andri Bäggli

Celeste Amarilla n'en démord pas. Après avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Kylian Mbappé à la suite de l’élimination du Paraguay en Coupe du monde face à la France, la sénatrice paraguayenne s’en est de nouveau prise à l’attaquant des Bleus.

Lors d’une séance du Sénat, elle a déclaré: «Quand un garçon comme Orlando Gill joue pour la première fois contre des équipes européennes devant le monde entier et tend la main avec toute l’humilité du Paraguay, et que ce fils de p*** lui crie au visage, ce n’est pas français. Aucun Français ne ferait ça. Jamais!»

Elle a également réagi aux nombreuses critiques suscitées par ses propos: «Je viens d’une région où ce genre de choses est normal. Je lutte contre ces mentalités, car nous devons nous adapter à une société fragile. Les gens ne sont pas en cristal, car le cristal est dur. Ils sont en verre. Il suffit d’un effleurement pour qu’ils se brisent et se mettent à pleurer dans la rue.»

Un huitième de finale sous haute tension

Le huitième de finale entre la France et le Paraguay a été particulièrement tendu. Les fautes, les gestes antisportifs et les échauffourées se sont multipliés, surtout du côté des Sud-Américains. Les Français, eux, ne sont pas tombés dans le piège des provocations pendant la rencontre.

Au coup de sifflet final, le gardien Orlando Gill s’est approché de Kylian Mbappé pour lui serrer la main. L’attaquant français, occupé à célébrer la qualification, ne lui a pas répondu. Gill lui a alors lancé le ballon dans le dos.

La sénatrice Amarilla semble avoir très mal digéré cette élimination et est allée beaucoup plus loin dans ses attaques. Elle avait notamment affirmé que Mbappé n’avait «pas été nourri au lait maternel, mais avait bu du lait de coco» et que les êtres les plus intelligents qu’il ait jamais entendus étaient des «chimpanzés».

Kylian Mbappé a porté plainte à la suite de ces propos et le parquet de Paris a ouvert une enquête. Le président français Emmanuel Macron a également apporté son soutien à l’attaquant des Bleus.