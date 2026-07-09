DE
FR

Insulté de «fils de p**e»
La sénatrice paraguayenne s'en prend encore à Kylian Mbappé

La femme politique paraguayenne Celeste Amarilla suscite encore l'indignation. Après avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, elle s'en prend à nouveau à la superstar française lors d'une séance du Sénat.
Publié: 13:51 heures
|
Dernière mise à jour: 14:02 heures
1/5
Après ses propos racistes, Celeste Amarilla a remis ça.
Photo: AFP
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri Bäggli

Celeste Amarilla n'en démord pas. Après avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Kylian Mbappé à la suite de l’élimination du Paraguay en Coupe du monde face à la France, la sénatrice paraguayenne s’en est de nouveau prise à l’attaquant des Bleus.

Lors d’une séance du Sénat, elle a déclaré: «Quand un garçon comme Orlando Gill joue pour la première fois contre des équipes européennes devant le monde entier et tend la main avec toute l’humilité du Paraguay, et que ce fils de p*** lui crie au visage, ce n’est pas français. Aucun Français ne ferait ça. Jamais!»

Elle a également réagi aux nombreuses critiques suscitées par ses propos: «Je viens d’une région où ce genre de choses est normal. Je lutte contre ces mentalités, car nous devons nous adapter à une société fragile. Les gens ne sont pas en cristal, car le cristal est dur. Ils sont en verre. Il suffit d’un effleurement pour qu’ils se brisent et se mettent à pleurer dans la rue.»

Un huitième de finale sous haute tension

Le huitième de finale entre la France et le Paraguay a été particulièrement tendu. Les fautes, les gestes antisportifs et les échauffourées se sont multipliés, surtout du côté des Sud-Américains. Les Français, eux, ne sont pas tombés dans le piège des provocations pendant la rencontre.

Au coup de sifflet final, le gardien Orlando Gill s’est approché de Kylian Mbappé pour lui serrer la main. L’attaquant français, occupé à célébrer la qualification, ne lui a pas répondu. Gill lui a alors lancé le ballon dans le dos.

La sénatrice Amarilla semble avoir très mal digéré cette élimination et est allée beaucoup plus loin dans ses attaques. Elle avait notamment affirmé que Mbappé n’avait «pas été nourri au lait maternel, mais avait bu du lait de coco» et que les êtres les plus intelligents qu’il ait jamais entendus étaient des «chimpanzés».

Kylian Mbappé a porté plainte à la suite de ces propos et le parquet de Paris a ouvert une enquête. Le président français Emmanuel Macron a également apporté son soutien à l’attaquant des Bleus.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
France
France
Paraguay
Paraguay
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      France
      France
      Paraguay
      Paraguay