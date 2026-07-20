L'Espagne célèbre sa victoire en Coupe du monde 2026. Le roi Felipe VI a accueilli les joueurs à Madrid, déclarant que leur triomphe contre l'Argentine était celui de tout un pays.

ATS Agence télégraphique suisse

Le roi d'Espagne a remercié lundi les joueurs de la Roja pour leur deuxième sacre en Coupe du monde. Felipe VI a estimé que leur victoire avait été celle de tout un pays, au moment où les rues de la capitale se remplissaient de milliers de supporters venus accueillir leurs héros.

Présent au stade lors de la finale

«Quand notre sélection joue, nous jouons tous. Quand vous avez gagné, vous l'avez fait pour toute l'Espagne», a déclaré Felipe VI lors d'un court discours donné dans les jardins du palais royal de la Zarzuela, où les vainqueurs du Mondial 2026 ont été reçus peu après leur retour en Espagne.

«Vous avez su mettre vos tripes, votre résistance et votre audace», a encore commenté le monarque, ajoutant «vous avez été soudés, vous avez fait équipe, été solidaires, généreux et, en plus, vous avez gagné avec panache».

Accompagné de la reine et des deux princesses qui avaient pour l'occasion revêtu les maillots de l'équipe nationale, le roi Felipe VI, qui était présent lors de la finale remportée 1-0 après prolongation face à l'Argentine au MetLife Stadium dans le New Jersey, a tenu à accueillir les champions dans sa résidence.