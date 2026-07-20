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Au palais royal de la Zarzuela
«Vous l'avez fait pour toute l'Espagne», dit le roi Felipe VI

L'Espagne célèbre sa victoire en Coupe du monde 2026. Le roi Felipe VI a accueilli les joueurs à Madrid, déclarant que leur triomphe contre l'Argentine était celui de tout un pays.
Publié: 19:06 heures
|
Dernière mise à jour: 19:14 heures
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La Roja a été reçue au palais royal de la Zarzuela.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le roi d'Espagne a remercié lundi les joueurs de la Roja pour leur deuxième sacre en Coupe du monde. Felipe VI a estimé que leur victoire avait été celle de tout un pays, au moment où les rues de la capitale se remplissaient de milliers de supporters venus accueillir leurs héros.

Présent au stade lors de la finale

«Quand notre sélection joue, nous jouons tous. Quand vous avez gagné, vous l'avez fait pour toute l'Espagne», a déclaré Felipe VI lors d'un court discours donné dans les jardins du palais royal de la Zarzuela, où les vainqueurs du Mondial 2026 ont été reçus peu après leur retour en Espagne.

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«Vous avez su mettre vos tripes, votre résistance et votre audace», a encore commenté le monarque, ajoutant «vous avez été soudés, vous avez fait équipe, été solidaires, généreux et, en plus, vous avez gagné avec panache».

Accompagné de la reine et des deux princesses qui avaient pour l'occasion revêtu les maillots de l'équipe nationale, le roi Felipe VI, qui était présent lors de la finale remportée 1-0 après prolongation face à l'Argentine au MetLife Stadium dans le New Jersey, a tenu à accueillir les champions dans sa résidence.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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