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«La honte de Kansas City»
L'aveu troublant de Riyad Mahrez après la qualification de l'Algérie

Le nul 3-3 entre l'Algérie et l'Autriche, qui a qualifié les deux équipes et brisé le rêve iranien, est déjà rebaptisé «la honte de Kansas City» par certains médias. En cause: Un scénario fou et un aveu embarrassé de Riyad Mahrez.
Publié: 04:31 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Riyad Mahrez (à g.) a inscrit un but qui a fait parler.
Photo: AFP
Blick Sport

Le nul 3-3 entre l'Algérie et l'Autriche n'a pas fini de faire parler. Outre-Manche et outre-Atlantique, la presse a déjà trouvé un surnom à ce match qui a qualifié les deux équipes et éliminé l'Iran: «The Disgrace of Kansas City», la honte de Kansas City, en écho au tristement célèbre «Match de la honte» disputé à Gijón en 1982.

L'origine du soupçon: dans le dernier quart d'heure, alors qu'un nul suffisait aux deux camps pour se qualifier, le rythme est brutalement retombé. «The Guardian» décrit des passes latérales à répétition et un premier «soupçon de collusion». Le scénario rappelle furieusement 1982, quand la RFA et l'Autriche s'étaient contentées d'un 1-0 arrangé qui éliminait... l'Algérie.

Par respect pour le jeu

Et c'est le capitaine algérien lui-même qui a fait des déclarations surprenantes. Riyad Mahrez s'est fait l'auteur du 3-2 lors du temps additionnel, alors qu'un 2-2 qualifiait les deux équipes. Interrogé en conférence de presse sur ce but qui semblait offrir la victoire aux siens, Riyad Mahrez a lâché: «C'était un peu gênant, pour être honnête.» L'ailier raconte qu'il devait, par respect pour le football, pousser au fond ce ballon arrivé devant lui. Avant de conclure: «Mais la bonne chose, c'est qu'au final, on se qualifie tous les deux, et c'est le plus important aujourd'hui.»

Côté autrichien, même candeur teintée de soulagement. Buteur sur le 2-1, Marcel Sabitzer a parlé de «moments bizarres»: «Normalement, c'est un nul, donc tu penses que tu passes», a-t-il glissé, avant que le but de Mahrez ne vienne tout chambouler. «Tu es alors abattu, mais tu dois te relever jusqu'au coup de sifflet final. On l'a fait, on a eu beaucoup de chance à la fin», a soufflé le milieu autrichien, dont l'équipe retrouve le tableau final d'un Mondial pour la première fois depuis... 1982.

Faut-il crier au scandale? Pas si vite!

Faut-il pour autant crier au scandale? Pas si vite. Contrairement à 1982, des buts ont bel et bien été marqués: en inscrivant le 3-2 à la 93e, Riyad Mahrez éliminait momentanément l'Autriche et envoyait son équipe défier l'Espagne - tout sauf un cadeau. L'égalisation quelques instants plus tard pour permettre à l'Algérie d'éviter les Ibères n'a fait qu'ajouter une couche supplémentaire au drame. Et aux inévitables soupçons, forcément.

Reste l'ironie de l'histoire. En 1982, l'Algérie était la victime de la combine entre la RFA et l'Autriche. Cette fois, elle est du bon côté, et c'est l'Iran - sorti après avoir cru se qualifier sur ce même but de Riyad Mahrez - qui hérite du mauvais rôle. De quoi alimenter les débats jusqu'à Vancouver, où l'Algérie de Vladimir Petkovic affrontera la Suisse vendredi.

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Mexique
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