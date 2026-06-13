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A quel poste jouera-t-il?
Denis Zakaria a un peu plus de boulot que ses coéquipiers avant les matches

Avant chaque match, les analystes de la Nati préparent des vidéos de chacun des vingt-six joueurs de l'effectif adverse. Denis Zakaria, en bon joueur polyvalent, en a donc plusieurs à visionner avant d'entrer sur le terrain.
Publié: 13:41 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Denis Zakaria, c'est pas du cinéma!
Photo: Keystone
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

La polyvalence de Denis Zakaria est-elle une force ou un handicap? La question n'est pas nouvelle, mais elle a été posée au Genevois ce jeudi à San Diego, où la Nati se prépare pour bien débuter dans cette Coupe du monde. Le capitaine de l'AS Monaco, qui peut jouer aussi bien à mi-terrain qu'en défense centrale, a même évolué latéral droit dans une défense à quatre avec l'équipe de Suisse, ce qui est tout de même particulier. Tiens, au fait, quel est le poste où il préférerait jouer? «Attaquant!», a-t-il répondu dans un éclat de rire. Une position qu'il a d'ailleurs occupé plus jeune, avant de reculer au fil de sa carrière.

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Murat Yakin tient tellement à lui qu'il est prêt à adapter sa tactique pour lui trouver une place sur le terrain. Dans l'esprit du sélectionneur, le Genevois n'est cependant pas une option à mi-terrain quand la Suisse joue à trois, car Remo Freuler et Granit Xhaka sont indiscutables devant la défense. Et pour le troisième homme, le sélectionneur privilégie un profil plus offensif, comme celui de Fabian Rieder. Dans les faits, Denis Zakaria est plutôt le «remplaçant numéro 1» de Remo Freuler, là où Ardon Jashari a le même statut avec Granit Xhaka.

Il n'empêche: la semaine précédant les matches, Denis Zakaria ne sait pas s'il va être utilisé en défense, au milieu ou sur le banc. Il peut être amené à entrer à tout moment dans n'importe quelle position et cela lui impose un peu plus de travail que ses coéquipiers avant les rencontres.

Photo: keystone-sda.ch

Les trois analystes de l'équipe de Suisse ont en effet expliqué plus tôt dans la semaine qu'ils préparaient des clips vidéos de deux à trois minutes sur chacun des vingt-six joueurs de l'effectif que la Nati s'apprête à affronter. Et que les joueurs sont donc fortement invités à prendre connaissance de ces montages, afin de savoir à quel profil de joueur ils vont avoir affaire. Ricardo Rodriguez peut par exemple se concentrer tranquillement sur les ailiers droits adverses, lui qui jouera de toute façon dans cette zone. Mais Denis Zakaria, lui, a une bonne dizaine de clips à visionner. Cette réflexion de Blick le fait d'ailleurs sourire.

«Oui, peut-être! Pour être sincère, je n'ai pas encore regardé les clips du Qatar, j'ai encore le temps. C'est toujours bien de pouvoir étudier les adversaires avant de jouer. J'apprécie savoir ce qu'ils font, quels sont leurs mouvements préférés. C'est très utile», confie-t-il. Et spécialement avant d'affronter une équipe comme le Qatar, dont tous les joueurs jouent dans le championnat national et qu'il ne croise donc jamais.

Photo: TOTO MARTI

Le fait de recevoir des clips sur sa performance après les matches lui plaît aussi. «C'est toujours très intéressant. Je débriefe aussi avec des amis, qui me font des retours sur mes performances, ce qui m'aide beaucoup», enchaîne le Genevois.

Les autres matches l'intéressent aussi, bien sûr

Et les autres matches de la Coupe du monde, tiens, va-t-il les regarder aussi? A-t-il profité de son jeudi soir pour regarder tranquillement Corée du Sud-Tchéquie, qui était diffusé à 19h, heure de San Diego, c'est à dire à l'heure idéale, autour du souper. «Bien sûr que je m'intéresse aux autres rencontres. Après, je ne vais pas vous dire que je vais regarder tous les matches, mais les highlights très certainement. Après, une Coupe du monde, c'est long. Il y a des moments où il faut s'aérer la tête, couper un peu du foot.» Et pour ce faire, les joueurs de la Nati se passionnent pour les finales NBA. Manuel Akanji et Denis Zakaria ont choisi leur camp: ils sont à fond pour les Knicks, comme Gregor Kobel par exemple.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Turquie
Turquie
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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