Coup dur en Corse
L'AC Ajaccio placé en liquidation judiciaire

L'AC Ajaccio, club historique corse, est placé en liquidation judiciaire. Déjà relégué en National et exclu des compétitions nationales par la DNCG, le club fondé en 1910 fait face à une situation financière critique.
Publié: 16:06 heures
Le club corse avait disputé la saison 2022-2023 en Ligue 1.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'AC Ajaccio a été placé en liquidation judiciaire, a indiqué le président du tribunal de commerce d'Ajaccio. Le club corse avait été exclu mi-août de toutes compétitions nationales par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française (FFF).

L'AC Ajaccio, avait été relégué de Ligue 2 en National en raison de ses graves difficultés financières, avant d'être exclu mi-août de toutes compétitions nationales «au titre de la saison 2025/2026» par la DNCG.

Créée en 1910, l'AC Ajaccio a remporté deux titres de champion de France de Ligue 2 en 1967 et 2002. Entre 2011 et 2014, le club aux couleurs rouge et blanche a évolué en Ligue 1 avant d'être rétrogradé en Ligue 2 et de retrouver en mai 2022 pour une seule saison l'élite du football français.

