500'000 fans attendus à Bâle pour l'Euro féminin

Bâle se prépare à accueillir un demi-million de fans dans les zones dédiées pour le match d'ouverture de l'Euro dames 2025 début juillet (archives). Photo: ENNIO LEANZA

ATS Agence télégraphique suisse

Les fanzones de la Barfüsserplatz et de la Messeplatz seront ouvertes du 1er au 27 juillet de 15h00 à 23h00, les jours de match à partir de 11h00. Elles seront fermées uniquement le 14 juillet et le 21 juillet, a indiqué lundi le Département de l'éducation de Bâle-Ville.

Des systèmes de retenue des véhicules seront utilisés dans les fanzones, comme cela avait été le cas pendant l'Eurovision de la chanson. Cette mesure de sécurité vaudra pendant toute la durée du tournoi.

Scène des émotions

Sur la Barfüsserplatz, une «Stage of Emotions» (scène d'émotion) sera créée avec des retransmissions en direct, des concerts et des tables rondes. Les 15 et 20 juillet, la Barfüsserplatz se transformera en cinéma. Sur la Messeplatz, un programme polysportif axé sur les filles et les femmes est prévu.

L'événement sportif est une chance unique pour Bâle, déclare le ministre bâlois de l'Éducation Mustafa Atici, cité dans le communiqué. Il s'agit d'envoyer un message fort aux jeunes filles, à savoir qu'elles ont leur place sur le terrain.

Outre le match d'ouverture et la finale, respectivement le 2 juillet et le 27 juillet, deux matches de groupe auront lieu à Bâle le 8 juillet et le 13 juillet, et un quart de finale le 19 juillet.