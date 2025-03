Granit Xhaka à propos de la naissance de sa troisième fille Neyana: «Nous avons une chance inouïe.» Photo: Toto Marti

Sven Schoch

Granit Xhaka a sensiblement manqué dans le cercle de l'équipe nationale. En raison de la naissance de sa troisième fille Neyana lundi dernier, le capitaine s'est autorisé un congé temporaire en accord avec Murat Yakin. «En temps normal, je ne renonce que lorsque je ne peux pas faire autrement physiquement», souligne le joueur de Leverkusen dans un entretien exclusif avec Blick.

Pour son troisième enfant, le leader aux 135 sélections fait une exception: «Cela n'aurait certainement pas été une bonne idée d'aller à la Nati avec deux jeunes enfants à la maison. Leonita avait besoin de mon soutien. C'était la meilleure chose pour tout le monde – et Muri était déjà au courant deux ou trois semaines avant.»

Granit Xhaka a vécu 135 matches internationaux. Photo: Toto Marti

Actuellement, le joueur de 32 ans est sur un nuage dans sa vie privée: «Nous avons une chance incroyable. Tout le monde est en parfaite santé et les deux plus grands se déplacent déjà bien et de manière autonome. Nous pouvons donc consacrer beaucoup de temps à la plus jeune.» C'était un grand souhait de devenir à nouveau parents: «Pour nous, le troisième enfant est un nouveau mais magnifique défi.»

Secret dévoilé

En plus de son travail intensif en Bundesliga et, à partir de juin, à nouveau en équipe nationale, Granit Xhaka s'épanouit véritablement dans son cercle privé. «Je sens à quel point la poussée est puissante lorsqu'un nouveau bébé vient au monde. Les enfants sont tout pour moi. C'est pour cela que je me lève tous les jours. Je veux leur offrir ce que nous ne pouvions peut-être pas nous permettre auparavant.»

Leonita Xhaka est devenue mère pour la troisième fois. Photo: Toto Marti

Avec Manuel Akanji, le recordman en équipe de Suisse est le seul à être père de trois enfants dans l'équipe nationale. Est-il également en tête du classement interne de la relève à moyen terme? «Rien n'est exclu», rigole Granit Xhaka en riant et en dévoilant un petit secret en rapport avec le nom de sa plus jeune princesse: «Neyana est la combinaison des noms de nos deux filles aînées Laneya et Ayana.»

Changement de perspective

En plus du baby-sitting, il lui restait bien entendu du temps pour suivre les deux matches amicaux contre l'Irlande du Nord (1-1) et le Luxembourg (3-1) devant la télévision: «J'ai regardé les matches avec mon père. C'était passionnant de voir qui pouvait s'imposer, qui voulait se glisser dans quel rôle. Souvent, dans de tels moments, l'attention se porte sur moi, là, pour une fois, d'autres étaient responsables.»

Pour une fois, la star de Leverkusen a suivi la Nati de loin. Photo: Toto Marti

Le leader de l'équipe de Suisse garde pour lui l'évaluation détaillée des deux prestations de la sélection de l'ASF. Mais le changement temporaire de perspective lui a fait du bien. «De l'extérieur, on perçoit beaucoup de choses différemment que de l'intérieur. Le langage corporel, les trajectoires, les mimiques à la télévision – pour moi, c'était bien de voir cela d'une certaine distance.»