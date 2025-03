Lucas Blondel a joué 67 minutes mardi à Saint-Gall contre le Luxembourg. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un débordement après quelques secondes, un centre en première intention et un dégagement en catastrophe de la défense luxembourgeoise: Lucas Blondel a donné le ton d'entrée, mardi à Saint-Gall. Le latéral droit de Boca Juniors a du feu dans les jambes et avait visiblement envie de montrer d'emblée ses qualités au public suisse et à son sélectionneur.

Invité pour la première fois par Murat Yakin ce mois de mars, le néo-international a en effet une vraie carte à jouer tant le poste de latéral droit est sinistré en équipe de Suisse en ce moment, que ce soit dans un système à deux ou à trois centraux, comme la Nati a joué mardi. Et il n'avait pas envie de faire preuve de timidité!

Une place à prendre à droite

Silvan Widmer est hors de forme, Jordan Lotomba blessé, Kevin Mbabu et Kevin Rüegg pas vraiment considérés par Murat Yakin, tandis que Zachary Athekame et Lewin Blum seront sans doute des options dans quelques années, mais pas dans l'immédiat. Il y a donc une place à prendre et Murat Yakin avait décidé de donner sa chance à Isaac Schmidt et Lucas Blondel sur le côté droit pour ce rassemblement de mars.

Si le latéral de Leeds a brillé en Irlande du Nord vendredi dernier, ce n'est pas le cas de celui de Boca Juniors ce mardi. Certes, il a débuté le match de manière flamboyante, mais il est ensuite largement rentré dans le rang. Il a essayé d'aller de l'avant, c'est vrai, et a distribué quelques bons ballons, mais sa fin de première période et le début de la deuxième ne peuvent décemment pas être mis sur le même plan que la prestation d'Isaac Schmidt quatre jours plus tôt.

Il a fait preuve de tempérament face à Danel Sinani

Un bon point, cependant: Lucas Blondel a fait preuve de beaucoup de tempérament, n'hésitant pas à prendre des risques et à montrer son caractère, notamment face à Danel Sinani. L'attaquant luxembourgeois a voulu provoquer un peu le fougueux Blondel, mais il a vite compris qu'il ne sortirait pas vainqueur de cette joute (verbale et physique) et a vite préféré aller voir de l'autre côté si l'ambiance allait être un peu plus agréable pour lui. C'est clair, Lucas Blondel n'est pas du genre à se laisser faire.

Avec le ballon, il a montré de bonnes choses, de moins bonnes aussi, dans un rôle de piston pourtant adapté à ses qualités et au jeu de la Nati. Miro Muheim, de l'autre côté, a d'ailleurs été excellent, et la vérité est que Lucas Blondel a souffert de la comparaison avec le latéral du Hamburger SV.

Aligné piston droit, le binational argentin et suisse a constamment cherché à aller de l'avant. Photo: TOTO MARTI

Comment Murat Yakin a-t-il jugé cette première titularisation pour son deuxième match sur le sol européen, quatre jours après la demi-heure passée sur le terrain à Belfast? «Lucas a un profil intéressant pour nous. Sur la toute première action, on a pu voir ce qu'il pouvait nous apporter. Il ne faut pas oublier plusieurs paramètres en analysant son match et sa prestation. La première chose, c'est qu'il revient d'une grave blessure et doit retrouver le rythme. Deuxièmement, le jeu est très différent en Argentine, je l'ai constaté en allant le visiter à Buenos Aires. Il y a beaucoup plus de duels, c'est vraiment autre chose.»

Lucas Blondel sera-t-il là en juin?

A-t-il envie de le revoir? Pourrait-il être le latéral droit que la Nati attend? «Oui, pourquoi pas? Déjà, humainement, il s'est parfaitement intégré à l'équipe, ce qui est important. C'était important de le voir, de ld découvrir. J'ai envie de le revoir contre de meilleures équipes», a assuré le sélectionneur, le regard déjà tourné vers le mois de juin et le prochain rassemblement de la Nati aux Etats-Unis.

Il faudra cependant faire attention au calendrier, vu que Lucas Blondel et Boca Juniors disputeront la Coupe du monde des clubs dans la foulée de ce stage américain. Le club argentin est placé dans la poule du Bayern Munich, d'Auckland City et du Benfica de Zeki Amdouni et il n'est pas sûr que les internationaux soient tous libérés en amont de la compétition. «On devra parler au cas par cas avec les clubs, une longue saison viendra de se terminer et il y aura cette nouvelle compétition, c'est vrai. Il y aura Gregor Kobel et Manuel Akanji aussi... Aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir ce qui se passera, mais il devra y avoir du dialogue et de la coordination. On a envie d'avoir tout le monde avec nous. L'avantage, c'est que cette Coupe du monde aura lieu aux Etats-Unis, les joueurs seront déjà sur place», commente Murat Yakin.