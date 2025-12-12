Oui, le Lausanne-Sport est quasiment qualifié pour les play-off de la Conference League. Oui aussi, il joue tous les trois jours et ce rythme n'est pas simple à assumer. Mais ses joueurs espéraient tout de même mieux que ce nul (0-0) face au champion de Finlande.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les joueurs et le staff du Lausanne-Sport ont quitté Tampere ce vendredi matin à 11h avec leur charter et un sentiment mitigé au réveil. Ce point pris (0-0) la veille face au KuPS, le champion de Finlande, est une opération acceptable sur le plan comptable, qui leur garantit quasiment une place en play-off de la Conference League. L'enchaînement des matches, avec ces rencontres tous les trois jours, pèse sur les organismes, c'est un fait, et il est difficile de retrouver chaque jeudi et chaque dimanche les ressources mentales pour être à 100% durant 95 minutes. Mais tout de même: les Lausannois espéraient ramener une victoire avec eux avant d'attaquer les sept derniers jours de l'année et ces trois matches (Bâle. Fiorentina,. Lucerne) qui détermineront s'ils seront de bonne humeur ou non entre Noël et Nouvel-An.

«On n'est pas venus jusqu'ici pour perdre!»

«C'est frustrant, effectivement, reconnaît Bryan Okoh. On aurait bien aimé repartir avec les trois points aujourd'hui, mais c'était important de ne pas encaisser de but et de ne pas perdre. Il y a de la satisfaction au niveau défensif, mais le déception de ne pas avoir gagné.» Le défenseur international suisse explique que les joueurs se sont parlés à la pause après quarante-cinq minutes globalement très insuffisantes. «On s'est dit au vestiaire qu'on pouvait faire mieux et surtout qu'on devait faire mieux. On n'est pas venus jusqu'ici pour perdre! J'espère que ce point va nous aider à grandir mentalement et va nous permettre de nous qualifier.»

«Au moins, on a su ne pas perdre quand on n'arrive pas à gagner...», glisse lui aussi son collègue de la défense Kevin Mouanga. Il est vrai que les Lausannois avaient subi récemment deux défaites en toute fin de match, à Saint-Gall et à Poznan, alors que le score était précisément de 0-0. Le traumatisme est visiblement encore présent. Et comme Bryan Okoh, il a vu un LS insuffisant en première période. «A la pause, le coach nous a dit de rester positif. Il faut se dire les choses, mais surtout améliorer la situation et la performance. Et en deuxième période, on a montré un meilleur visage du Lausanne-Sport et je pense que tout le monde l'a vu.»

«Mais bien sûr qu'on voulait plus que ce match nul», enchaîne cependant le défenseur central du LS, qui évoque un «sentiment mitigé». Pas le temps de tergiverser: le LS est attendu à Bâle dimanche, puis reçoit la Fiorentina jeudi et Lucerne le dimanche suivant! «De gros matches nous attendent», assure-t-il.

L'aventure européenne du LS a amené les Vaudois dans des environnements aussi divers que variés. Il a fallu éteindre le chaudron de Besiktas ou aller gagner dans la douceur maltaise face à un public peu nombreux mais enthousiaste, pour ne citer que ces deux exemples. «C'est vrai qu'on a vécu des contextes bien différents sur les six matches à l'extérieur, sourit Kevin Mouanga. Mais qu'on joue sur un terrain de boue, un synthétique ou une piste de motocross, au final, on se doit d'être à 100%, qu'il y ait 200 ou 30'000 personnes au stade. Tout le monde rêve de jouer l'Europe, on doit l'honorer.» Pour l'instant, c'est plutôt réussi puisque la qualification est quasiment acquise.

Mieux que Saint-Gall l'an dernier

Même en perdant jeudi prochain face à la Fiorentina, ce qui n'est pas encore dit, les Lausannois devraient figurer dans le top 24 avec leur huit points puisqu'il faudrait une flopée de résultats improbables, dont une victoire de Kuopio sur le terrain de Crystal Palace par exemple, pour que les Vaudois se retrouvent éliminés. «On verra jeudi prochain. Mais on a déjà fait mieux que Saint-Gall, qui a pris cinq points l'an dernier», fait remarquer Peter Zeidler, un brin taquin envers son ancien club. Pour la première édition de la Conference League nouvelle formule, Lugano avait pris treize points et Saint-Gall cinq, c'est vrai. Le LS finira entre les deux, à huit, neuf ou onze.