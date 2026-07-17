Le premier tour des qualifications en Conference League s'est terminé dans le chaos du côté de Malte. Au bout du temps additionnel, un joueur de Hamrun a pris le ballon des mains, pensant que celui-ci était sorti. Résultat: pénalty et élimination.

Blick Sport

En Valais, les regards étaient tournés du côté de l'Azerbaïdjan lors du premier tour de qualifications de Conference League. À une trentaine de kilomètres de Bakou, les Biélorusses du BATE Borisov ont éliminé l'AF Elbasani lors d'une séance de tirs au but. Ainsi, le FC Sion va se rendre sur terrain neutre jeudi prochain afin d'affronter l'ancien club phare de Biélorussie, avant un match retour une semaine plus tard à Tourbillon.

Alors que le responsable des voyages des Valaisans était en train de réserver les derniers détails, une scène plutôt cocasse avait lieu au même moment du côté de Malte. Toujours lors du premier tour de Conference League, le club local de Hamrun et le NSI Runavik pensaient se diriger tout droit vers des prolongations, après un score de parité au cumul.

Alors que le tableau d'affichage du Stade du Centenaire affichait un 1-1, les visiteurs islandais se sont portés à l'attaque. Après une sortie hasardeuse du gardien, l'attaquant Tobias Hestad s'est employé pour empêcher le ballon de sortir en dehors des limites. Chose que le défenseur brésilien Emerson Marcelina n'a pas vue.

L'arrière des Spartans a donc gentiment pris le cuir des mains et l'a posé pour effectuer une relance pour son gardien. L'arbitre était plutôt de l'avis des visiteurs et, comme le ballon n'est jamais sorti, il a accordé un pénalty à la 94e minute. Cruel.

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Aron Knudsen n'a pas tremblé pour le transformer et, ainsi, éliminer les Maltais. Contrairement à l'année passée, ils ne pourront donc pas affronter une équipe suisse en phase de ligue, eux qui avaient accueilli le Lausanne-Sport en octobre dernier.