Dominé, le Lausanne-Sport a fait preuve de solidarité ce jeudi en Tchéquie, une vertu parfois un peu égarée dernièrement selon le capitaine Olivier Custodio. «Nous devons être vraiment contents avec le résultat», a de son côté estimé Peter Zeidler.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a souffert ce jeudi à Olomouc et ses joueurs... ont aimé ça! Le principal enseignement de ce voyage en Moravie est sûrement là, d'ailleurs: les joueurs de Peter Zeidler ont été bousculés, surtout en deuxième période, mais ils ont tenu bon (avec un peu de réussite parfois) et ramené un match nul (1-1) qui laisse tout ouvert en vue du match retour, jeudi prochain à la Tuilière (21h).

Un LS dominé, mais solidaire

«On aurait pu encaisser deux, trois ou quatre buts en deuxième période. Si on prend le nombre d'occasions nettes, le Sigma nous a été supérieur, on doit l'avouer. On a pris trop de vagues», a reconnu Peter Zeidler, en ajoutant que son équipe devait être «vraiment contente avec le résultat» obtenu dans ce stade Andruv au charme difficilement imitable, mais à la pelouse compliquée.

Un peu plus tôt, à la sortie du terrain, son capitaine Olivier Custodio avait eu la même analyse. «On a fait une bonne première mi-temps, mais on a pu mettre moins d'agressivité et d'intensité après la pause. Mais on s'est accrochés, on n'a rien lâché», a-t-il relevé. La bonne nouvelle est donc que ce LS a fait preuve de solidarité et d'esprit d'équipe, à l'image de Gaoussou Diakité. Le Malien n'a de loin pas tout fait juste ce jeudi, mais il s'est battu et a défendu avec beaucoup de détermination, ce qui a fait du bien à son équipe. Et ce qui n'a pas toujours été le cas.

Le LS s'est battu à onze et Olivier Custodio relevait à juste titre qu'il s'agissait là d'une des clés de ce bon résultat. «C'est ce qui nous a un peu manqué ces dernières semaines. On a travaillé sur ça ces derniers jours, sur le fait de souffrir ensemble. On savait que le terrain était compliqué, que ce serait difficile de combiner. On voulait voir une équipe qui travaille ensemble et on l'a vu», s'est réjoui le milieu de terrain, auteur d'une très bonne partie sur le plan personnel jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu.

Le niveau du Sigma, pas une surprise

A-t-il été surpris par le niveau affiché par le Sigma Olomouc, huitième du championnat tchèque? «Pas du tout. On savait que c'était une bonne équipe en face, ils l'ont prouvé.»

L'entrée de Jachim Sip à la pause a fait du mal au LS, tandis que Danijel Sturm et Antonin Rusek ont démontré être des footballeurs de grand talent. Non, le Lausanne-Sport n'est pas tombé sur n'importe qui dans ce play-off de Conference League, malgré la 24e place des Tchèques en phase de ligue.

«Je suis d'accord avec Olivier, il faut garder cet état d'esprit, a enchaîné Peter Zeidler. C'est vrai que 'Diaki' a beaucoup défendu, il y a eu de la solidarité dans notre équipe. Mais on veut aussi mieux jouer au football. On a montré en première mi-temps qu'on en était capable et j'espère qu'on va le montrer chez nous jeudi prochain, à Lausanne. Tout est ouvert dans cette double confrontation. On est avantagés par le résultat ce soir, mais il faut bien analyser ce qui s'est passé. Si on ne joue pas mieux jeudi prochain, c'est Sigma qui va se qualifier. Mais j'y crois, on va mieux jouer.»

Le LS a été dominé physiquement et mentalement

La différence s'est faite notamment sur le plan physique, mais aussi mental. Après l'égalisation tchèque à la 58e, le LS a douté et le Sigma Olomouc, poussé par son public, est passé tout près du deuxième but à de nombreuses reprises. Coupable sur le but égalisateur, même s'il n'a pas été aidé par le terrain, Karlo Letica s'est rattrapé et a permis au Lausanne-Sport de rester en vie dans ce play-off.

Jeudi, face à son public, le LS veut inverser la tendance

Place maintenant au match retour et les joueurs de Peter Zeidler espèrent évoluer jeudi prochain devant un stade plein, ou presque, comme cela a été le cas depuis le tout début de leur aventure européenne en juillet face au Vardar FK, dans une chaleur étouffante. Il fera beaucoup plus frais jeudi prochain, mais qu'importe: le LS veut sentir le soutien de ses supporters.

«Devant notre douzième homme, on veut passer ce tour. J'espère que ça va nous aider de jouer chez nous», indique Peter Zeidler, rejoint par Sekou Fofana. «Avec nos fans, on va le faire jeudi prochain», assure le latéral parisien.

«Chez nous, sur notre synthétique, on pourra mieux jouer au ballon qu'aujourd'hui, il faudra faire un gros match dans l'intensité, on peut y arriver.» Parole de capitaine, signée Olivier Custodio bien sûr.