Les notes des joueurs du Lausanne-Sport à Olomouc

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a ramené un bon match nul (1-1) de son déplacement à Olomouc jeudi soir en play-off de Conference League. Qui a convaincu et qui a déçu? L'avis de l'envoyé spécial de Blick en Moravie.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 4

Une frayeur au pied à la 52e, due à l’état du terrain plus qu’à une maladresse. Il avait réussi un gros match jusqu’à la 58e et l’égalisation tchèque signée Danijel Sturm, sur laquelle il doit mieux faire même s’il a été trahi par un mauvais rebond. Il s’est cependant rattrapé avec plusieurs miracles en fin de match. 3 pour le but encaissé, 5 pour tout le reste. 4 de moyenne.

Brandon Soppy 4

Il a été moyen quand le LS a été bon, c’est à dire en première période, puis bien plus convaincant quand son équipe souffrait. Au final, un match correct. Il a réussi un gros retour défensif au coeur de la deuxième période, alors que les attaquants tchèques s’avançaient à deux face à lui.

Kevin Mouanga 4

Un match correct de la part du défenseur central, qui s’est rassuré après un début d’année plus compliqué sur le plan personnel.

Karim Sow 5

Le meilleur Lausannois ce jeudi soir. Costaud dans les duels, souverain dans l’anticipation et précieux dans la couverture. Quand il est à ce niveau, il donne raison aux recruteurs européens qui le suivent de près en Allemagne et en Italie.

Sekou Fofana 4

Quelques bonnes choses sur le plan offensif, avec notamment un tir dangereux en début de deuxième période, mais quelques trouées derrière.

Jamie Roche 4

Un match assez neutre pour le Suédois, qui a bouché des espaces, mais n’a pas eu sa qualité de passe habituelle. La faute au terrain? Possible, mais il a été loin d’être rayonnant.

Olivier Custodio 5

Un gros match pendant une heure pour le capitaine du LS, avec de nombreux kilomètres parcourus et une activité impressionnante. Il a montré du caractère, comme toujours. Sorti à la 61e.

Nicky Beloko 3

Encore un match bien terne du milieu de terrain, bien loin du niveau qu’il affichait à Lucerne. Il n’a plus l’excuse du temps d’adaptation. Visiblement touché physiquement, il a été remplacé à la 54e par Florent Mollet.

Gaoussou Diakité 4

Il a eu la bonne attitude et a beaucoup défendu, ce qui n’est pourtant pas sa qualité première. Il a eu l’intelligence de ne pas forcer ses dribbles sur un terrain compliqué, mais il n’a pas tout fait juste, et de loin. Lausanne attend plus de son artiste malien sur le plan offensif, mais sur le plan défensif il a été parfait.

Nathan Butler-Oyedeji 4

Le «héros d’Istanbul» a marqué un fort joli but, mais s’est éteint au fil de la partie. Il a bien travaillé, mais a été trop discret et, surtout, il s’est fait bouger physiquement par les grands défenseurs tchèques. Remplacé à la 81e par Theo Bergvall.

Omar Janneh 4

Un dribble et une ouverture parfaite à la 21e sur l’ouverture du score de Nathan Butler-Oyedeji. Il a bien débuté, mais lui aussi a baissé de pied au fil de la rencontre. Pour l’heure, il est toujours très convaincant lorsqu’il entre en jeu, mais n’a pas encore assez de volume pour être un titulaire indiscutable d’entrée. Sorti à la 61e.

Florent Mollet 5

Entré à la 54e à la place de Nicky Beloko. Une très bonne entrée, pile au moment où le LS commençait à souffrir. Il a fait du bien à ses coéquipiers en gardant le ballon quand il brûlait les pieds de ses coéquipiers.

Beyatt Lekoueiry 4

Entré à la 61e à la place d’Olivier Custodio. Rien de bien transcendant.

Seydou Traoré 3

Entré à la 61e à la place d’Omar Janneh, il n’a rien apporté. A sa décharge, les attaquants lausannois ne recevaient plus un ballon.



