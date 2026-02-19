Le Lausanne-Sport ne peut pas se plaindre du résultat de ce jeudi à Olomouc. Les Vaudois ont ramené un match nul (1-1) qui laisse tout ouvert en vue du match retour en Conference League. Ils auraient largement pu s'incliner.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il faisait un froid à congeler un canard ce jeudi à Olomouc, dans l'est de la Tchéquie, et les vrais héros de cette soirée sont les cinq supporters du LS qui ont suivi le match à torse nu, sous le regard admiratif de leur 205 collègues, lesquels avaient gardé la veste, ce qui est largement pardonnable.. Au final, leur équipe préférée a ramené un match nul (1-1) plutôt bien payé tant les Tchèques ont été les plus dangereux dans ce play-off aller de Conference League en Moravie. Tout se jouera donc jeudi prochain en Pays de Vaud, à la Tuilière plus précisément.

Lausanne a ouvert la marque à la 21e grâce à un excellent travail d'Omar Janneh, lequel, après un joli dribble à mi-terrain, a pu lancer Nathan Butler-Oyedeji en profondeur. Le «héros d'Istanbul» a fixé son défenseur et envoyé une belle frappe hors de portée du gardien Jan Koutny, trop court malgré son 1m95. Une belle action de contre, dont se méfiait pourtant grandement le staff du Sigma Olomouc, lequel avait demandé à ses joueurs de couper à tout prix les phases de transition. Mais Omar Janneh, insaisissable, a tellement bien joué le coup que les défenseurs tchèques n'ont pu que s'avouer vaincus.

Karlo Letica en même temps héros et coupable

La réaction du Sigma Olomouc a cependant été rapide, Peter Barath trouvant le poteau de Karlo Letica une minute plus tard. Il y a même eu le feu dans la défense du LS autour de la demi-heure, mais le gardien croate et ses coéquipiers ont tenu bon jusqu'à la pause et ont pu conserver leur avantage.

Les Tchèques ont cependant égalisé de manière tout à fait méritée et logique à la 58e par Danijel Sturm, leur attaquant slovène, et Karlo Letica a fait mauvaise figure sur ce coup. Le gardien du LS s'est cependant bien rattrapé dans la foulée, évitant à plusieurs reprises à son équipe d'encaisser le deuxième but. Il a même réussi l'un ou l'autre miracle, le mot n'est pas trop fort, et a permis au LS de ramener ce qui est au final un très bon match nul.

Cap sur Lugano dès vendredi

Les Lausannois peuvent donc préparer sereinement, mais avec une grande méfiance, le match retour, jeudi prochain à la Tuilière, avec un coup d'envoi à 21h. Avant d'y penser, rendez-vous dimanche à Lugano, via un détour par l'aéroport de Milan. Peter Zeidler et ses joueurs vont passer beaucoup de temps ensemble ces prochains jours, ce qui est toujours plus appréciable après un résultat positif.