Un coup d'envoi à 22h à 3h30 de voiture de la maison! Les fans de Kuopio vont-ils faire ce sacrifice pour soutenir leur équipe, en plein hiver finlandais? L'UEFA n'a pas marqué des points de bon sens en établissant le calendrier de la Conference League.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La simple lecture du calendrier suffit à comprendre l'importance de ce match de Conference League. Kuopio compte cinq points, le Lausanne-Sport sept. L'année dernière, la première avec la nouvelle formule, la qualification s'est jouée à sept points, une seule équipe étant éliminée avec ce total, à la différence de buts.

Le champion de Finlande a ainsi une occasion en or de passer devant son adversaire du jour et d'assurer sa qualification ce jeudi soir, en allant jouer un dernier match de gala à Crystal Palace jeudi prochain. Mais en ne gagnant pas, il faudra aller chercher la qualification à Selhurst Park, ce qui ressemble à une mission impossible. Bref: le match de ce jeudi est un moment très fort de la saison pour le KuPS.

A 4h du matin au lit vendredi?

Or, voilà que le calendrier de l'UEFA leur impose de jouer cette rencontre décisive à 22h, heure locale, en plein hiver finlandais, à trois heures et trente minutes de la maison! Une décision incompréhensible du côté de Kuopio, qui n'a pas eu d'autre choix que de faire avec. Le calcul est là aussi vite fait: chaque supporter du KuPS qui déciderait de vivre ce moment historique arriverait dans son lit à 4h vendredi matin. Compliqué pour être au bureau ou sur le chantier à 7h30... Sans même parler de l'état des routes, car si l'hiver est doux à Tampere ce jeudi 11 décembre, ce n'est pas le cas plus au nord, à Kuopio, à 350 kilomètres de là.

Le fait est que la Finlande ne compte que trois stades susceptibles d'accueillir des compétitions européennes, et que celui de Kuopio n'en est qu'au stade de projet. En attendant sa concrétisation, le champion de Finlande doit s'exiler et il apparaît que le stade Tammelan de Tampere, très joli et très fonctionnel, est le plus proche. Mais tout de même: pourquoi jouer à 22h en plein hiver? Où est la fête du football?

L'UEFA s'est mise un bel autogoal auprès des supporters de Kuopio, même si bien sûr l'instance nyonnaise arguera de l'équité entre toutes les équipes. Lausanne, par exemple, a reçu Breidablik à 18h45 et a joué à Poznan à la même heure. Toutes les équipes doivent jouer aux deux horaires et il n'est pas simple d'établir un calendrier avec toutes les contraintes. Mais si jouer en décembre en Finlande n'en est pas une...

Le stade risque de sonner bien creux

Le fait est qu'il fait nuit à 15h à Tampere en cette fin d'année, mais, heureusement, le froid ressenti n'est pas extrême, bien au contraire. La pluie du soir est un peu désagréable, mais rien n'empêchera le LS de jouer un match de bon niveau dans des tribunes qui s'annonce clairsemées, pour rester poli. Les Lausannois arrivent avec 80 fans et autant de partenaires et employés du club. Les supporters de Kuopio seront-ils nombreux à se décider de prendre la route de nuit, aller et retour? Suspense. Et les habitants de Tampere vont-ils se mobiliser pour suivre le match de leur rival en championnat? L'affluence avait dépassé les 2000 spectateurs lors des deux matches face à Drita (1-1) et au Slovan Bratislava (3-1), mais ce jeudi, elle devrait se situer aux alentours de 1000.

Oui, la fête du football est un peu gâchée, mais Kuopio se rattrapera jeudi prochain à Selhurst Park. Entre 800 et 1000 fans du KuPS ont déjà leur billet en poche et se réjouissent de profiter de deux jours à Londres. Ce sera une belle manière soit de fêter la qualification, soit de célébrer la fin de l'aventure européenne.