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SK Brann
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Dès 19:00
PAOK Salonique
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Match aller 1:1
Vs
PAOK Salonique
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 19:00
Stade
Bergen, Norvège
Brann Stadion
Capacité
17'686
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