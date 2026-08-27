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SC Fribourg
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Dès 18:45
Motherwell FC
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Match aller 3:1
Vs
Motherwell FC
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 18:45
Stade
Freiburg im Breisgau, Allemagne
Europa-Park-Stadion
Capacité
34'700
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