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Rapid Vienne
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Dès 18:45
Heart of Midlothian FC
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Match aller 2:2
Vs
Heart of Midlothian FC
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Coup d’envoi
mercredi
26 août 2026 à 18:45
Stade
Vienne, Autriche
Allianz Stadion
Capacité
28'345
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