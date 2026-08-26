DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Rapid Vienne - Heart of Midlothian FC (26.08.2026)
Rapid Vienne
Dès 18:45
Heart of Midlothian FC
Rapid Vienne
Dès 18:45
Match aller 2:2
Vs
Heart of Midlothian FC
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
mercredi
26 août 2026 à 18:45
Stade
Vienne, Autriche
Allianz Stadion
Capacité
28'345
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus