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Conference League
Ligue Europa Conférence: Qarabag FK - FC Twente (27.08.2026)
Qarabag FK
Dès 18:00
FC Twente
Qarabag FK
Dès 18:00
Match aller 1:0
Vs
FC Twente
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 18:00
Stade
Bakou, Azerbaïdjan
Stade Tofiq-Béhramov
Capacité
31'200
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