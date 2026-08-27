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Paphos FC
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Dès 19:00
Dinamo Tirana
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Match aller 1:1
Vs
Dinamo Tirana
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 19:00
Stade
Limassol, Chypre
Alphamega Stadium
Capacité
10'700
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