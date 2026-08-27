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Ligue Europa Conférence: Maccabi Tel Aviv - FC Lugano (27.08.2026)
Maccabi Tel Aviv
Dès 18:00
FC Lugano
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Dès 18:00
Match aller 1:2
Vs
FC Lugano
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 18:00
Stade
Batumi, Géorgie
Batumi Arena
Capacité
20'000
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