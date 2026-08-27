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Larne FC
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Dès 21:00
Lincoln Red Imps
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Larne FC
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Match aller 2:0
Vs
Lincoln Red Imps
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 21:00
Stade
Larne, Irlande du Nord
Inver Park
Capacité
1'100
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