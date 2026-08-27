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Inter Club de Escaldes
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Dès 19:00
KF Drita
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Match aller 2:2
Vs
KF Drita
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 19:00
Stade
Encamp, Andorre
Estadi de la FAF
Capacité
5'108
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