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Hradec Kralove
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Dès 19:00
Panathinaïkos
Panathinaïkos
Hradec Kralove
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Dès 19:00
Match aller 2:2
Vs
Panathinaïkos
Panathinaïkos
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 19:00
Stade
Hradec Kralove, République Tchèque
Malsovicka arena
Capacité
9'300
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