DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Hradec Kralove - Panathinaïkos (27.08.2026)
Hradec Kralove
Dès 19:00
Panathinaïkos
Hradec Kralove
Dès 19:00
Match aller 2:2
Vs
Panathinaïkos
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 19:00
Stade
Hradec Kralove, République Tchèque
Malsovicka arena
Capacité
9'300
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus