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Conference League
Ligue Europa Conférence: HNK Rijeka - FC Midtjylland (27.08.2026)
HNK Rijeka
Dès 20:45
FC Midtjylland
HNK Rijeka
Dès 20:45
Match aller 0:2
Vs
FC Midtjylland
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 20:45
Stade
Rijeka, Croatie
Stade HNK Rijeka
Capacité
8'191
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