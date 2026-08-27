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Conference League
Ligue Europa Conférence: FK Jablonec - Glasgow Rangers (27.08.2026)
FK Jablonec
Dès 18:00
Glasgow Rangers
FK Jablonec
Dès 18:00
Match aller 0:1
Vs
Glasgow Rangers
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 18:00
Stade
Jablonec, République Tchèque
Stadion Strelnice
Capacité
6'108
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