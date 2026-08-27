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FK Borac Banja Luka
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Dès 20:30
Vikingur Reykjavik
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FK Borac Banja Luka
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Dès 20:30
Match aller 3:1
Vs
Vikingur Reykjavik
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 20:30
Stade
Banja Luka, Bosnie-Herzégovine
Gradski Stadion
Capacité
9'730
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