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FC Riga
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Dès 19:00
KI Klaksvik
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Vs
KI Klaksvik
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 19:00
Stade
Riga, Lettonie
Skonto Stadion
Capacité
8'087
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