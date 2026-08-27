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Conference League
Ligue Europa Conférence: Brighton & Hove Albion FC - Tromso IL (27.08.2026)
Brighton & Hove Albion FC
Dès 20:30
Tromso IL
Brighton & Hove Albion FC
Dès 20:30
Match aller 0:0
Vs
Tromso IL
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 20:30
Stade
Falmer, Angleterre
American Express Community Stadium
Capacité
31'876
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