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Brighton & Hove Albion FC
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Dès 20:30
Tromso IL
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Brighton & Hove Albion FC
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Match aller 0:0
Vs
Tromso IL
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 20:30
Stade
Falmer, Angleterre
American Express Community Stadium
Capacité
31'876
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