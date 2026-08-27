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Austria Vienne
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Dès 20:30
SC Braga
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Austria Vienne
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Match aller 0:2
Vs
SC Braga
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 20:30
Stade
Vienne, Autriche
Generali Arena
Capacité
17'656
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