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Conference League
Ligue Europa Conférence: AS Monaco - Gornik Zabrze (27.08.2026)
AS Monaco
Dès 18:45
Gornik Zabrze
AS Monaco
Dès 18:45
Match aller 3:2
Vs
Gornik Zabrze
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 18:45
Stade
Fontvieille, Monaco
Stade Louis II
Capacité
18'523
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