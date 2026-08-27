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AS Monaco
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Dès 18:45
Gornik Zabrze
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AS Monaco
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Match aller 3:2
Vs
Gornik Zabrze
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 18:45
Stade
Fontvieille, Monaco
Stade Louis II
Capacité
18'523
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