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Match aller 4:2
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Coup d’envoi
jeudi
27 août 2026 à 20:00
Stade
Amsterdam, Pays-Bas
Johan Cruijff Arena
Capacité
55'865
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