Thoune et Lugano sont fixés pour leur aventure européenne en Conference League. Le champion suisse en titre a tiré l'Ajax Amsterdam, tandis que Lugano ira à Copenhague.

ATS Agence télégraphique suisse

Après Sion, Thoune affrontera à son tour l'Ajax Amsterdam en phase de ligue de la Conference League. Le tirage au sort qui s'est tenu vendredi a réservé un déplacement à Copenhague pour Lugano.

Il s'agira sans doute des matches les plus difficiles pour les deux clubs suisses rescapés des qualifications européennes. Ils en disputeront six au total durant cette phase de ligue qui s'étendra du 15 octobre au 17 décembre.

Thoune se rendra une deuxième fois aux Pays-Bas pour y affronter Twente Enschede et ira également en Bulgarie pour y défier le CSKA Sofia. Ses trois rencontres à domicile se joueront contre les Belges de Gand, les Ecossais de Hearts of Midlothian et les Croates du Hajduk Split.

Lugano se rendra pour sa part dans la banlieue de Madrid pour affronter Getafe et en Tchéquie, à Jablonec. Les Tessinois recevront l'Etoile Rouge de Belgrade, les Belges de Saint-Trond et les Lituaniens du Kauno Zalgiris, club basé à Kaunas.