Il neige abondamment à Poznan en ce mercredi, veille de choc face au Lausanne-Sport. De quoi passablement effrayer Pablo Rodriguez, joueur canarien du club polonais, lequel a dit passer la «pire journée de sa vie»!

Ce mercredi est le «pire jour» de la vie de ce joueur de Lech Poznan

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pablo Rodríguez Delgado est né le 4 août 2001 aux Canaries et son parcours footballistique est jusqu'ici plutôt ensoleillé: Las Palmas, Real Madrid, Lecce, Brescia, Ascoli et Santander. Le seul endroit où il a peut-être pu apercevoir de la neige est Brescia, qu'il a rejoint en prêt en janvier 2023. Et encore...

Alors, quand il a ouvert ses volets ce mercredi matin, le Canarien a été choqué, au vu de l'abondance des chutes de neige sur Poznan, la ville qu'il a rejoint cet été pour jouer au football. Et, surtout, il a eu de la peine à rejoindre le stade, n'étant visiblement pas habitué à circuler dans de telles conditions. «Il est arrivé trois minutes en retard à l'entraînement. Les gars dans le vestiaire l'ont chambré et lui ont demandé comment il se sentait. Il leur a répondu que c'était le pire jour de sa vie», a rigolé Niels Frederiksen, l'entraîneur danois de cette équipe (qui avait lui déjà vu la neige dans sa vie).

Les terrains ont été déblayés à temps

Pablo Rodriguez a tout de même pu s'entraîner, comme ses coéquipiers, le terrain d'entraînement ayant été déblayé, mais il y a peu de risques que le milieu de terrain espagnol s'éloigne de son appartement et de son radiateur mercredi en fin d'après-midi...

Pablo Rodriguez, ici face à Genk en Europa League. Photo: keystone-sda.ch

Jeudi à 18h45 (heureusement pas à 21h...), le KKS Lech Poznan affrontera donc le Lausanne-Sport pour tenter de se relancer dans cette Conference League, en sachant que même en perdant en Pologne, le club vaudois (sept points) resterait devant son adversaire du jour (trois points au coup d'envoi). Le LS se trouve dans une situation très confortable, ayant battu Breidablik et les Hamrun Spartans, puis obtenu un nul face à l'Omonia Nicosie, mais la modestie de ces trois adversaires (des deux premiers en tout cas) vient tempérer un peu le constat, sachant que la suite du programme s'annonce plus corsée pour le LS (Poznan et Kuopio à l'extérieur, la Fiorentina à la Tuilière).

Le Lausanne-Sport, très fort physiquement

«C'est une bonne équipe, très forte physiquement. On va répondre à leur défi physique, mais on va surtout essayer de les amener sur le terrain du jeu. On va vouloir faire vivre le ballon, sachant qu'ils aiment jouer de manière directe», assure Niels Frederiksen, qui n'a pas dévoilé le mystère des «sept minutes cachées» du matin et a donc laissé la porte ouverte à toutes les interprétations.

Si le coach n'a pas voulu trop parler de son équipe, il s'est en revanche attardé un peu sur ce Lausanne-Sport, sans arriver à dire s'il s'agissait d'une équipe meilleure que le Rapid Vienne, battu 4-1 ici-même à Poznan au tout début de la phase de ligue. «On ne peut pas comparer les équipes, c'est difficile. Lausanne est une bonne formation et on sera concentrés en priorité sur leurs deux attaquants, qui sont très bons. C'est rare d'affronter un 4-4-2 en losange, ou diamant, et on devra s'y préparer. Ils ont un bon milieu de terrain aussi, très performant.» Le physique de Kevin Mouanga, de Karim Sow et de Theo Bair l'a visiblement marqué aussi.

Niels Frederiksen ce mercredi en conférence de presse. Photo: keystone-sda.ch

Champion de Pologne, pour la neuvième fois, le KKS Lech Poznan a disputé les tours qualificatifs pour la Champions League, dynamitant Breidablik (7-1, 1-0), puis s'inclinant face à l'Etoile rouge. Reversés en Europa League, les Polonais ont été éliminés par Genk et ont donc été «relégués» en Conference League, où ils ont gagné leur seul match à domicile (4-1 face au Rapid Vienne) et perdu les deux à l'extérieur (Lincoln Red Imps, 2-1, et Rayo Vallecano, 3-2).

Le stade ne sera pas plein

Ces deux derniers résultats un brin décevants, surtout la défaite à Gibraltar, ont un peu miné le moral des fans et le magnifique stade Miejski devrait malheureusement bien creux jeudi, puisque seuls 20'000 spectateurs sont attendus dans une enceinte qui peut en accueillir plus du double. La quatrième place actuelle au classement de l'Ekstraklasa ne ravit pas non plus les supporters, un brin grognons. «Mais la panique est à l'extérieur. Nous, on reste calmes», assure le légendaire attaquant suédois Mikael Ishak. «Notre moral est bon. On travaille dur et on doit continuer pour faire tourner les choses et avoir des résultats. Ce sera dur contre Lausanne, mais je suis confiant.»