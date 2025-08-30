Nathan Butler-Oyedeji est déjà entré dans le coeur des supporters du Lausanne-Sport en inscrivant le but de la qualification à Istanbul. Qui est ce jeune attaquant anglais de 22 ans, qui a joué en Champions League avec Arsenal au début de l'année 2025?

Nathan Butler-Oyedeji a marqué à Istanbul l'un des buts les plus importants de l'histoire récente du Lausanne-Sport. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le quiz est ardu et, test effectué, fait même échouer les fans les plus pointus du Lausanne-Sport: quels sont les quatre joueurs de l'effectif actuel à compter au moins une minute de jeu en phase de poules de la Champions League?

La réponse: Karlo Letica (trois matches avec Bruges), Brandon Soppy (deux avec Rennes), Konrad de la Fuente (deux avec Barcelone) et... Nathan Butler-Oyedeji, une minute avec Arsenal, en 2025 qui plus est, lorsqu'il a remplacé Gabriel Martinelli à la 90e d'une victoire 3-0 face au Dinamo Zagreb le 25 janvier. Voilà donc sept mois à peine, un soir où Mikel Merino était resté scotché sur le banc, par exemple.

Nathan Butler-Oyedeji, donc. Qui est ce jeune Londonien de 22 ans, héros du LS à Istanbul jeudi, lui qui a inscrit le seul but de la victoire vaudoise? S'il n'est assurément pas le transfert le plus clinquant de l'été côté lausannois -il faut bien dire qu'il est passé un peu sous le radar de tous les observateurs contrairement à Gaoussou Diakité ou même Enzo Kana-Biyik-, le voilà en pleine lumière.

Une titularisation logique selon Peter Zeidler

«Eh oui, voilà que c'est lui, le petit Nathan, qui qualifie Lausanne pour l'Europe», a rigolé Peter Zeidler jeudi à Istanbul, l'épaule encore meurtrier après la célébration de son attaquant, mais content de son coup. L'Allemand n'a en effet pas hésité à le titulariser après le départ de Kaly Sène et en a été récompensé.

«Cela fait trois ou quatre semaines qu'il fait de bonnes séances d'entraînement. Il a fait des bonnes entrées aussi et c'était logique de le titulariser, il n'y avait pas de réflexion particulière là-derrière. C'était tout simplement cohérent de le faire débuter.» Au-delà des évidentes qualités de vitesse et de technique de l'attaquant anglais, Peter Zeidler semble apprécier son attitude. «Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il est à l'écoute. Il a envie d'apprendre, il veut progresser et il le fait très vite.»

Reste une question: comment un attaquant jouant à Arsenal et entrant en Champions League avec le club londonien, même une seule et petite minute, se retrouve-t-il quelques mois plus tard à Lausanne? «Il était en fin de contrat à Arsenal et quand on a appris qu'il ne prolongerait pas et qu'il était ouvert à un départ à l'étranger, on a commencé à s'y intéresser», dévoile Stéphane Henchoz au sujet de son nouvel attaquant, lequel est arrivé à Arsenal à l'âge de 8 ans et y a gravi tous les échelons avant d'être prêté à Cheltenham et Accrington, puis d'être laissé libre cet été.

Un bon timing, une finition propre

Le directeur sportif du LS est allé le visionner à Londres, au sein du championnat M23 («On était obligés, vu qu'il n'a joué que deux matches avec la première équipe»), et a été séduit par ce qu'il a vu, d'autant que le club vaudois n'a eu à payer que les frais de formation.

«C'est un pari, bien sûr, mais on peut déjà penser qu'il en valait la peine. Quand il est arrivé, il était blessé à l'adducteur et il a fallu le remettre en forme. Aujourd'hui, il peut tenir 60 ou 65 minutes à haute intensité, mais là, il est déjà bien, il a fait des bonnes entrées récemment et on voit qu'il est intelligent dans ses courses, qu'il presse bien. Alors bien sûr, ce n'est pas le joueur qui te tape en premier dans l'oeil, ce n'est pas un grand attaquant costaud, mais il est intéressant. Regardez son but à Istanbul: le timing de l'appel est bon, à la limite du hors-jeu, la finition est propre.»

Nathan Butler-Oyedeji est sous contrat avec le LS jusqu'à l'été 2028. Photo: keystone-sda.ch

Ce but, justement, restera longtemps dans la mémoire du jeune Anglais. «C'est le plus important de ma carrière, forcément. Je suis encore jeune, je viens d'arriver dans un nouveau club à l'étranger et Lausanne attendait l'Europe depuis plusieurs années. Je suis très fier d'avoir écrit un petit bout de l'histoire du Lausanne-Sport et je m'en souviendrai pour le reste de ma vie», répondait-il, jeudi après le succès à Istanbul.

A-t-il eu peur d'être hors-jeu, lui qui est parti à l'extrême limite? «En Angleterre, on nous dit qu'il faut jouer jusqu'au coup de sifflet. J'ai donc terminé mon action et j'ai réfléchi après (rires). J'étais quasiment sûr que c'était bon, il me semblait bien que j'avais démarré au bon moment, mais il y avait quand même un doute vu que tous les défenseurs s'étaient arrêtés!»

Lausanne, le bon projet

De manière plus globale, pourquoi avoir choisi Lausanne après Arsenal? «Je pensais que c'était le bon projet pour moi, tout simplement. La perspective d'avoir du temps de jeu en première division, de jouer l'Europe, le tout dans un club familial, du personnel aux supporters, tout ceci m'a convaincu. Je suis reconnaissant d'être ici et de rendre la confiance que l'on m'a témoigné.» Il aurait aimé pouvoir le faire en Conference League face à Crystal Palace, un des nombreux clubs de sa ville natale («Et j'ai des amis qui y jouent»), mais, tirage oblige, il devra se «contenter» de briller face à la Fiorentina et au Lech Poznan, ce qui a également une certaine allure.

Alors que Stéphane Henchoz a clairement annoncé que le LS cherchait un attaquant pour combler le vide laissé par le départ de Kaly Sène, la performance du jeune Anglais à Istanbul peut, peut-être, laisser croire que la solution est déjà là, à l'interne. «Ça, je n'en sais rien. Je ne suis ne pas le directeur sportif. Il connaît mes qualités et c'est à lui de décider s'il faut ajouter un attaquant ou non. Si un joueur arrive, ce sera bon pour l'équipe et le groupe et je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, nous progresserons collectivement», répond Nathan Butler-Oyedeji de manière diplomatique.

Le plus compliqué pour l'intégration? Les horaires

En fait, «NBO» n'a qu'un problème depuis son arrivée à Lausanne: les horaires d'ouverture des commerces. «Ça m'a trop surpris! Il faut faire les courses le matin, c'est ça? Et tout est fermé le dimanche, je dois m'y habituer aussi», sourit le Londonien, qui vit seul à Lausanne. L'idéal pour se concentrer sur le football et continuer sa progression. Son but à Istanbul, son tout premier pour le LS, l'a en tout cas déjà fait entrer dans le coeur de ses nouveaux supporters.