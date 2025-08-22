«Je suis fou et mon équipe joue de cette manière»

Peter Zeidler et Lausanne sont parvenus à décrocher un magnifique nul face à Besiktas lors du match aller des barrages de Conference League (1-1). Tout se jouera donc au retour entre Vaudois et Stambouliotes.

Peter Zeidler et le Lausanne-Sport ont tenu tête à Besiktas. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Peter Zeidler vit avec une telle intensité les matches qu'il enchaîne les kilomètres sur sa ligne de touche. À la question de savoir qui de son entraîneur ou de lui-même courait le plus, Karim Sow se marre dans un premier temps. «Il faudrait lui mettre un GPS, pour voir», sourit-il.

Au-delà de la blague, l'entraîneur du LS est en train d'instaurer son style à la Tuilière. «Je suis fou, tout le monde le sait, sourit le coach allemand. Et on a joué de cette manière.» Il est vrai qu'il faut un brin de folie pour tenir tête à Besiktas, l'un des piliers du championnat turc. C'est pourtant ce que les Vaudois ont fait ce mercredi lors du barrage aller de Conference League. Si pour lui, le résultat est mérité, il concède toutefois que «avec beaucoup de réussites, on aurait pu gagner».

Le présage de Peter Zeidler

Mais au vu du scénario de la rencontre, Peter Zeidler ne va sans doute pas se plaindre. Il faut dire que, malgré une excellente première mi-temps, le LS est rentré aux vestiaires avec un tableau d'affichage à 0-1, Milot Rashica ayant trouvé la faille dans le temps additionnel. On aurait pu penser les Vaudois touchés à ce moment-là, mais pas du tout. «Le coach nous a parlé et nous a dit qu'on devait continuer à les mettre sous pression et qu'à un moment, ça allait lâcher», a expliqué Karim Sow. Des mots qui se sont révélés être véridiques, puisque son coéquipier en défense Bryan Okoh est parvenu à égaliser (83e) et délivrer la Tuilière.

De son côté, Karim Sow avoue qu'il y a un poil de déception après ce match nul. «Mais il faut rester humble, tempère-t-il. On a quand même joué Besiktas.» Plus que de regarder l'équipe turque dans les yeux, le LS a clairement fait le jeu.

Le synthétique en cause?

Une des explications avancée par Ole Gunnar Solskjær concernant la physionomie de cette rencontre réside dans la surface de jeu. «C'était un match typique sur synthétique, avec des équipes qui courent dans les deux sens, analyse l'entraîneur de Besiktas. La balle va plus vite mais la foule a dû apprécier.» Beau joueur, le coach norvégien a quand même souligné que «Lausanne est une bonne équipe».

Concernant le synthétique, Peter Zeidler a préféré ironiser. «Oui, ça peut faire quelques différences, mais on peut aussi jouer sur une pelouse naturelle… Vous allez voir la semaine prochaine», a-t-il souri à l'attention des journalistes turcs. Taquin, l'Allemand a même expliqué qu'il allait voir avec l'UEFA si Lausanne pouvait se déplacer avec son synthétique à Istanbul la semaine prochaine.

Direction Istanbul

Car, bonne nouvelle pour les joueurs du LS, leur prochain match sera le retour, jeudi prochain au bord du Bosphore. Ainsi, pas de rencontre ce week-end pour Peter Zeidler et sa troupe, qui veulent mettre l'accent sur la récupération ces prochains jours. «Si on avait joué à Lugano, on aurait été éliminés la semaine prochaine à Istanbul», présage-t-il.

L'Allemand, qui prévient ne pas aller en Turquie «pour faire du tourisme», va donner le week-end off à ses joueurs pour aller «se baigner dans le lac». D'ailleurs, quand il l'a annoncé à ses protégés, certains ne voulaient pas le croire. «C'est vrai que vous allez nous donner deux jours de congé?», aurait balancé un joueur. «Il ne voulait pas me croire et ça me plaît», sourit Peter Zeidler. Une belle preuve de la mentalité lausannoise en ce début de saison.