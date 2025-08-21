Le Lausanne-Sport a regardé Besiktas droit dans les yeux

Ce mercredi soir à la Tuilière, Lausanne a fait jeu égal avec Besiktas et a décroché un magnifique nul face aux Turcs (1-1) Les protégés de Peter Zeidler peuvent encore rêver d'Europe.

Bryan Okok (de dos) a égalisé pour le LS. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a eu l'explosion de joie de toute la Tuilière ou presque. Une égalisation méritée, tant le Lausanne-Sport avait réalisé un incroyable match jusque-là. L'avantage stambouliote n'était pas entièrement mérité et, sur corner, Bryan Okoh a pu libérer le stade. C'est avec un match nul en poche que le LS va se rendre dans une semaine à Istanbul.

Mais avant d'en arriver à cette 83e minute, il y a d'abord eu une Tuilière pleine. Et des supporters de Besiktas qui ont prouvé, pendant l'échauffement, qu'ils n'étaient pas venus au bord du Léman pour faire acte de présence. Ils ont appelé au compte-gouttes leurs joueurs afin qu'ils viennent les saluer. Au moment de débuter la rencontre, ils ne se sont pas calmés, bien au contraire. Le kop turc a fait un bruit assourdissement et le LS était sifflé à chaque fois qu'il touchait la balle… dans son propre stade. Bien sûr, en face, les Lausannois se sont bien défendus dans les gradins et ont même réalisé un magnifique tifo sur deux tribunes de la Tuilière, au nom de leur club.

Des sifflets en commun

Sur le terrain, c'est Besiktas qui a le mieux démarré cet affrontement. On pensait, à ce moment, que la soirée allait être longue pour les Vaudois, privés de ballon. Sauf que petit à petit, le LS s'est libéré et a même commencé à se procurer les premières occasions de cette partie. Le tir dévié de Gaoussou Diakité a été difficilement repoussé en corner par Ersin Destanoglu (5e), avant que le portier turc ne doive à nouveau s'interposer après une percée de Kaly Sène (9e).

Devant, le trio Lekoueiry-Sène-Diakité fonctionnait très bien pour le LS, qui se rapprochait de la cage. Dans les gradins, l'ambiance était toujours au beau fixe et les supporters lausannois et stambouliotes trouvait même un terrain d'entente, concernant les sifflets. Tandis que les uns réclamaient un avertissement, les autres huaient car, selon eux, il n'y avait pas de faute sur cette action. Le banc turc était autant chaud que ses supporters puisque, à la 21e minute déjà, le quatrième arbitre a dû intervenir pour dire d'arrêter les réclamations.

Une ouverture du score imméritée

Et sur le terrain? Après un excellent début de rencontre, Lausanne a commencé à reculer et Besiktas à avancer. Si Morgan Poaty a réalisé un gros tacle osé sur Milot Rashica, le coup-franc sur une autre action a fait trembler les filets (supérieurs) de Karlo Letica (27e).

Pas peureux, le LS est retourné à l'attaque et a galvaudé une immense occasion à la 34e minute. À trois contre un, les attaquants vaudois n'ont pas réussi à se comprendre et il a fallu un incroyable retour de Felix Uduokhai pour empêcher les Lausannois d'ouvrir la marque. Dans la foulée et jusqu'avant la pause donc, Besiktas a trouvé le fond des filets. Le centre en puissance repris par Tammy Abraham a certes été repoussé par Karlo Letica. Mais au bon endroit, Rashica a pu trouver la faille alors que le portier lausannois était en train de se remettre en position (45e+1).

Le tacle salvateur de Jamie Roche

La troupe de Peter Zeidler allait-elle être touchée par cette réussite au retour des vestiaires? Pas vraiment puisque, d'emblée, elle s'est procurée une action. Après une percée sur le côté de Brandon Soppy, Diakité s'est retrouvé en excellente position mais sa frappe est partie trop haut. Pour le plus grand malheur du Kop Sud et des autres supporters vaudois (46e). Dans la foulée, Lekoueiry s'est écroulé dans la surface de réparation mais ni l'arbitre, ni la VAR n'ont bronché (51e).

Ce sont ensuite les tribunes lausannoises qui se sont mis en évidence, avec un craque de plusieurs fumigènes qui a obligé les officiels à interrompre quelques instants la partie. Puis, Besiktas s'est à nouveau procuré une belle action, le tir de Tammy Abraham n'étant stoppé que par le magnifique tacle de Jamie Roche pour que le score reste à 0-1 (70e).

Le speaker perd la voix

Lausanne a continué de pousser et a donc mérité d'égaliser. Sur un corner et un peu chanceusement, Bryan Okoh a pu pousser le ballon au fond des filets (83e). De quoi faire exploser la Tuilière et en faire perdre la voix au speaker lausannois.

C'est donc avec un match nul en poche que le LS va se rendre en Turquie la semaine prochaine. Et au vu de ce qu'il a montré sur le terrain, il aura clairement une chance à jouer.