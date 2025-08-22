Ouf, Servette peut enfin souffler un peu

Jocelyn Gourvennec a désormais six jours devant lui pour préparer la réception du Shakhtar Donetsk, jeudi à La Praille. Servette a l'occasion de rejoindre la phase de ligue de la Conference League après le 1-1 de l'aller à Cracovie.

Lilian Njoh et Servette ont souffert face à la vivacité d'Alisson Santana et de toute l'équipe du Shakhtar Donetsk. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«La ligue suisse a eu l'intelligence de reporter notre match du week-end, c'est une très bonne chose. On va pouvoir bien préparer le retour face au Shakhtar», s'est réjoui Jocelyn Gourvennec, lequel va donc patienter pour découvrir les joies d'un déplacement à Tourbillon. Le Sion-Servette prévu initialement ce samedi a en effet été reporté pour que le SFC puisse -enfin- souffler un peu. «Les joueurs en sont à leur cinquième semaine consécutive à trois matches. Il y en aura même une sixième la semaine prochaine avec le Shakhtar, puis Lucerne. C'est bien de couper un peu», apprécie le nouvel entraîneur du Servette FC.

Samedi, jour off pour tout le monde

Les Genevois vont dormir jeudi après le match nul 1-1 face au Shakhtar Donetsk dans cette magnifique ville qu'est Cracovie, mais pas question de faire la tournée des bars. Ce privilège est laissé aux dizaines de supporters à avoir effectué le joli déplacement, tandis que la priorité pour les joueurs sera de récupérer au maximum avant le voyage de retour vendredi. «Samedi sera un jour off. C'est important, ça permet de déconnecter un peu et de revenir plus frais. Dès dimanche, on sera concentrés à fond sur ce match retour», promet Jocelyn Gourvennec, lequel travaille dans l'urgence depuis son arrivée à Genève et va enfin pouvoir se poser et prendre un peu de recul.

Jocelyn Gourvennec va pouvoir prendre du recul

«Ce week-end sans match va nous faire du bien», complète Timothé Cognat, une nouvelle fois impeccable à mi-terrain ce jeudi, mis à part une perte de balle évitable en première période, seul petit accroc d'une performance comme toujours remarquable. «Le coach va pouvoir faire encore mieux passer ses idées qu'en jouant tous les trois jours», assure le métronome de l'entre-jeu grenat, visiblement séduit par la personnalité et l'expérience de son nouvel entraîneur. Les deux hommes partagent un certain amour du ballon et un côté esthète, qui devraient permettre à l'ancien Lyonnais de se sentir encore plus à l'aise dans le jeu grenat les prochaines semaines.

Miroslav Stevanovic a été bien discret ce jeudi à Cracovie. Le génie bosnien sera-t-il décisif à Genève au retour? Photo: keystone-sda.ch

Comment Jocelyn Gourvennec et le Servette FC vont-ils appréhender le retour face aux redoutables Ukrainiens, eux qui ont donc six jours pour le préparer? «Il faut déjà apprécier ce premier match et le résultat qu'on a ramené, qui nous permet de rêver en vue du match retour. Il n'y a absolument rien de fait», précise l'entraîneur du SFC, qui a aimé le visage montré par son équipe.

Le Shakhtar va à mille à l'heure

«On savait qu'on allait jouer une équipe très forte techniquement, qui a beaucoup de vitesse, qui aime avoir le ballon et qui a une grosse maîtrise technique. Il a fallu s'organiser, bien défendre, les gêner au maximum», explique le technicien français, qui aurait aimé voir son équipe jouer encore plus au ballon, mais savait que la tâche serait compliquée face à ce percutant Shakhtar. «On voulait bien utiliser le ballon et le fait d'avoir ouvert la marque nous a mis dans une position favorable. Mon équipe a bien respecté la stratégie, mais c'est sûr qu'on a subi en deuxième période et face à des joueurs aussi talentueux, c'est logique qu'ils soient revenus au score. Mais on a fait preuve de beaucoup de courage et d’intelligence dans le jeu.»

Comment aborder le retour?

Ce match nul laisse tout ouvert en vue du retour, mais Servette se trouvera face à un dilemme: faudra-t-il jouer offensif à La Praille et prendre le risque de se faire ouvrir en deux par les supersoniques ailiers brésiliens Alisson, Newertton et Pedrinho? Ou au contraire jouer la prudence? La réalité est probablement quelque part entre les deux. «Le Shakhtar a aussi vu qu'on n'était pas faciles à jouer. Ils ont eu du mal contre le Panathinaïkos, on l'a vu aussi... A nous d'être à la fois bons en défense et suffisamment tranchants offensivement pour les faire défendre plus que ce qu'on a fait aujourd'hui», explique Jocelyn Gourvennec.

Sauf miracle, Florian Ayé ne sera pas là

En ce qui concerne les joueurs, la sortie d'Alexis Antunes a fait peur aux supporters grenat, mais le coach s'est voulu rassurant. «Son genou n'a pas gonflé, on va faire les examens et tout faire pour le récupérer en vue du retour.» En ce qui concerne Florian Ayé, le règlement UEFA est clair: un joueur pas qualifié pour l'aller ne l'est pas pour le retour. A voir si Servette pourra trouver un vice de forme à invoquer ou un autre miracle du genre, mais sauf énorme surprise, l'attaquant français devra rester en tribunes jeudi prochain également.