Les Grenat ont été largement dominés par le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir à Cracovie, mais ils ont ramené un bon match nul (1-1), qui laisse tout ouvert en vue du retour dans ce play-off de Conference League. Les Genevois ont une chance de passer.

Le stade du Wisla Cracovie ce jeudi soir à l'occasion du match entre le Shakhtar Donetsk et le Servette FC. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Rien ne se sera simple jeudi prochain à Genève, mais tout est jouable! Voilà le principal enseignement de ce match aller disputé sur terrain neutre à Cracovie, où le Servette FC a souffert face au Shakhtar Donetsk, dans ce play-off aller de Conference League, mais a ramené un match nul méritoire (1-1). Les Genevois ne sont toujours pas favoris de cette double confrontation, mais ils se trouvent désormais dans une position acceptable avant le retour et peuvent raisonnablement espérer participer à la phase de ligue.

Une boulette administrative qui fait mal

La soirée avait pourtant commencé avec une bien mauvaise nouvelle, laquelle est intervenue sous la forme d'une erreur administrative. L'UEFA a en effet fait remarquer au SFC que le nouvel attaquant du club, Florian Ayé, n'était pas qualifié pour cette rencontre. Le SFC n'a pu que s'excuser platement au travers d'un communiqué officiel et le Français a été forcé de prendre place en tribunes. Une mésaventure dont se serait sans doute bien passé Jocelyn Gourvennec, lequel était également privé de sa charnière centrale Steve Rouiller et Yoan Séverin. Ce n'est donc pas encore sa «vraie» équipe, et de loin, que le technicien a pu aligner ce jeudi à Cracovie.

Lamine Fomba ouvre le score de la tête

Il n'en reste pas moins que le Servette FC s'est montré cohérent, face à une excellente équipe. Si le Shakhtar n'est plus la formation qui enchantait l'Europe voilà encore quelques années en Champions League, les Ukrainiens restent une équipe de pointe, même en exil loin du Donbass. Le SFC a même eu le bonheur d'ouvrir le score grâce à Lamine Fomba, lequel, oublié par la défense ukrainienne, a pu reprendre victorieusement de la tête un corner venu du pied gauche d'Anthony Baron (8e, 0-1).

Le Shakhtar domine, Servette tient bon

Servette n'était pas la meilleure équipe sur le terrain sur le plan technique ce jeudi, mais les Genevois ont mis du coeur dans tout ce qu'ils faisaient et ont ardemment défendu leur avantage. Joël Mall a eu du boulot plein les bras, et il l'a bien fait. Servette a ainsi atteint la pause avec cet avantage d'un but, mérité sur le plan de l'engagement face à une équipe bien supérieure.

Une égalisation logique à la 72e

La deuxième période a elle été dominée par le Shakhtar Donetsk jusqu'à la caricature, les Servettiens, complètement asphyxiés par la vitesse et la qualité de jeu des Ukrainiens, n'arrivant littéralement pas à sortir de leur camp. Les Genevois se sont alors montrés très pragmatiques, formant deux lignes très compactes et très basses et essayant de concéder le moins d'occasions possible. Joël Mall a quand même dû intervenir à plusieurs reprises, bien sûr, mais les vagues n'ont au final pas été si démentielles. Servette a été dominé, très clairement, mais a également été très discipliné et solide, jusqu'à la 72e et l'égalisation, de la tête, signée Valeriy Bondar. Le score n'allait dès lors plus bouger, malgré quelques frayeurs dans l'arrière-garde servettienne.

Les Genevois peuvent rentrer heureux de Cracovie: oui, ils ont été bousculés, mais ils ont tout de même montré un beau visage et ont véritablement ressemblé à un collectif. Jocelyn Gourvennec a encore beaucoup de travail devant lui, mais Servette a montré qu'il était encore bel et bien une vraie équipe de football après son début de saison cauchemardesque.