Peter Zeidler a un message pour les fans du Lausanne-Sport

Les joueurs du LS espèrent pouvoir célébrer la qualification avec leurs fans jeudi soir. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler a préféré prévenir les supporters du Lausanne-Sport au moment de planifier leur soirée de jeudi: prière de ne pas réserver de table dans quelconque bar du centre-ville avant 23h! «Je peux tout à fait imaginer que ce match aille en prolongations. Le Vardar et nous avons été proches au match aller, et on se prépare à tous les scénarios. On a travaillé les tirs au but mardi d'ailleurs», a dévoilé l'entraîneur du Lausanne-Sport. «Mais, bien sûr, si on peut gagner de deux buts, on ne va pas s'en priver. Je préférerais!», a ajouté l'Allemand. «Mais le lendemain, c'est congé pour nos supporters, c'est le 1er août, donc on peut vraiment se permettre de finir tard», a-t-il encore ajouté dans un nouveau sourire.

La donne est très claire pour le LS dans ce match retour de deuxième tour de qualification à la Conference League: battue 2-1 dans la chaleur étouffante de Skopje jeudi dernier, la formation lausannoise doit absolument s'imposer contre le Vardar jeudi (coup d'envoi à 20h15) dans une ambiance que Peter Zeidler espère bouillante. «A l'aller, leurs 10'000 supporters ont vraiment fait office de douzième homme. Ce sera mon deuxième match à La Tuilière et j'espère que l'ambiance sera au top. J'ai bien aimé comme nos supporters nous ont poussés malgré la pluie battante contre Winterthour dimanche et j'espère qu'ils seront à fond derrière nous jeudi», a enchaîné l'entraîneur du LS.

Déjà 7000 billets vendus

Le LS avait vendu mercredi soir 7000 billets pour ce premier match européen de l'histoire du nouveau stade et les prix très attractifs devraient permettre de monter encore plus haut. «On est menés à la mi-temps de cette double confrontation et on croit fermement qu'on peut se qualifier. Nous avons plus de certitudes qu'avant l'aller et elles sont nées en grande partie dimanche. D'accord, nous n'avons battu ni Bâle, ni YB, mais la manière dont nous avons joué m'a plu», a encore dit Peter Zeidler en faisant référence au succès contre Winterthour, acquis à la 92e grâce à l'épatant Gaoussou Diakité.

Le Lausanne-Sport, c'est sûr, est plus confiant et moins dans le flou qu'il y a sept jours. Il sait désormais à quoi s'attendre avec ce Vardar FK, qui récupère cependant son meilleur joueur, Goran Zakaric. «On l'a visionné bien sûr, c'est un gaucher de 32 ans, leur capitaine, il joue souvent côté droit. Son remplaçant au match aller était performant aussi. Il y a aussi leur ailier gauche, leur avant-centre...», assure Peter Zeidler, qui ne laisse rien au hasard, y compris sa propre tactique.

«La priorité, c'est d'être organisé»

Il serait en effet tentant d'attaquer très fort pour combler ce petit but de retard, mais Peter Zeidler rappelle les bases du football. «On jouera comme on sait le faire, on ne va pas renier nos principes sous prétexte qu'on doit remonter un but. Il serait faux de jouer notre va-tout dès la première minute. La priorité, c'est d'être organisé, d'être à jour sur comment on récupère les ballons, comment on protège notre surface. Oui, on doit remonter un but, mais il ne faut pas oublier le côté défensif. Les joueurs du Vardar sont très dangereux en contre-attaques, on l'a vu chez eux.»

Des prolongations et des tirs au but à La Tuilière jeudi? Le scénario est plus que plausible pour Peter Zeidler. Photo: keystone-sda.ch

Peter Zeidler a tout de même vu une nette amélioration de son équipe dans ce domaine en trois jours. «A Skopje, on a vu 5, 6 ou 7 situations de surnombre pour eux en contre-attaque. Contre Winterthour, on a laissé moins de situations de ce genre. Leur but du 1-2, avec l'erreur de Karim Sow, peut laisser croire qu'on a souffert dans ce secteur, mais en analysant attentivement la partie, on s'aperçoit que c'était moins le cas. On a déjà fait un pas en avant», assure-t-il. «Si on leur en donne 2 ou 8 jeudi soir, ce sera très différent.» Voilà pour la partie défensive.

Et en attaque? «On a montré contre Winterthour qu'on était capables de se créer des occasions. On veut se créer le maximum de situations possible ce jeudi», explique simplement «PZ».

Le mercato? Quel mercato?

Ces tours préliminaires ont une particularité, récurrente: ils se disputent en plein mercato. Et il ne se passe pas deux jours sans que les joueurs du LS fassent l'objet de rumeurs. Cette semaine, le nom de Kaly Sène a été prononcé du côté de Gaziantep et celui de Morgan Poaty du côté de Saint-Trond. Comment le technicien gère-t-il ces cas? En parle-t-il avec ses joueurs?

«Je parle souvent avec mes joueurs, mais pas de ça, non, a-t-il répondu. Il y a vingt ans, je me serais excité, c'est sûr, en voyant les rumeurs. Cela a été le cas, d'ailleurs, quand j'entraînais en troisième division allemande, j'appelais les agents, je voulais savoir. Aujourd'hui, non. J'ai appris à me concentrer sur les joueurs que j'ai à disposition et à faire abstraction du mercato. J'entends les rumeurs, bien sûr, j'en ai aussi d'autres, mais ce que je peux dire, c'est qu'aucun joueur titulaire lors des derniers matches n'est sur le point de partir.»