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Avant le match contre l'Ajax:Plus de 800 supporters valaisans défilent dans Amsterdam

Plus de 800 supporters en soutien
Sion joue la continuité pour renverser l’Ajax

Après une longue attente festive sur la place du Dam, les plus de 800 supporters sédunois ont rejoint la Johan Cruijff ArenA. Didier Tholot, lui, reconduit le onze aligné à l’aller.
Publié: il y a 15 minutes
Didier Tholot mise sur les mêmes onze joueurs qu'à Tourbillon jeudi dernier.
Photo: FC Sion - Arnaud Beysard
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Bastien FellerJournaliste Blick

Plus de 800 supporters du FC Sion ont vécu une belle après-midi sur la place du Dam, à Amsterdam. Chants, soleil, bières et rires ont accompagné la longue attente du coup d’envoi, prévu à 20h, du moins pour certains. Tout ce petit monde a quitté le centre d’Amsterdam sans encombre, sous escorte policière, sur le coup de 17h. Direction le métro, puis le stade, où les fans valaisans ont découvert la formation concoctée par Didier Tholot.

Celle-ci est sans surprise. Le Bordelais a en effet décidé d’envoyer sur le terrain de la Johan Cruijff ArenA les onze mêmes joueurs qu’à Tourbillon jeudi dernier. Si le coach du FC Sion mise sur la continuité pour espérer combler ses deux buts de retard, Michel Sanchez a, lui, procédé à trois changements. Tolu Arokodare, auteur d’un but et d’une passe décisive après son entrée peu après la 70e minute, est aligné d’entrée.

Ajax: ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Enrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane

FC Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Boteli, Surdez; Nivokazi

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